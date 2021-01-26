Назван самый дорогой в мире бренд

Корпорация Apple заняла первое место среди самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance Global 500. Ранее компания Стива Джобса имела такой успех еще в 2016 году.

Apple - самый дорогой в мире бренд. Фото: cliqfx.org

Компания была оценена в 263,4 миллиарда долларов. Соответственно, в Apple за год достигли увеличения стоимости бренда на 87 процентов.

Второе место в рейтинге заняла компания Amazon. Она оценена в несколько меньшую сумму - 254,2 миллиарда долларов. Третье место почетно занял Google, оцененный 191,2 миллиарда долларов.

В общем, если сравнивать с прошлым годом, тройка лидеров не изменилась.

Напомним, что в прошлом году ведущее место занимала компания Amazon. На второй строчке в рейтинге была корпорация Apple. Постоянное третье место занимал Google.

Ранее компания Apple предупредила пользователей модели iPhone 12 о возможном влиянии на некоторые приборы, связанные с обеспечением жизни человека.

Так, согласно информации, размещенной на официальном сайте ТехноГигант, iPhone 12 оборудован большим количеством магнитов, чем предыдущие модели. При тесном контакте эти магниты могут влиять на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов, которые имплантированы в тело человека. При этом в компании все же надеются, что такие воздействия будут минимальными. Впрочем, производитель рекомендует держать смартфон на безопасном расстоянии — не ближе пятнадцати сантиметров, или тридцати при беспроводной зарядке.

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