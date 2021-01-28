Названа самая продаваемая марка автомобилей в мире

Японские автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в мире за прошлый год. В 2020-м концерн обогнал по популярности своего главного конкурента — немецкого производителя Volkswagen. Об этом сообщило издание lenta.ru, сравнив отчеты компаний.

Самая популярная марка автомобилей в мире. Фото: toyotaofnaperville.com

Последний раз Toyota Motor имела такой успех в далеком 2015-м году.

В отчете производителя указано, что за прошлый год компания продала 9,53 миллиона машин. Компания-конкурент Volkswagen заявила о продаже около 9,3 миллиона автомобилей.

Несмотря на то, что Toyota возглавила список самых популярных автомобилей 2020 года, размер ее продаж уменьшился во время пандемии на 11,3 процента. Это худший показатель за последние пять лет.

За этот год компания достигла и других высот. Toyota вышла на новый рекордно высокий уровень производства. Это удалось благодаря увеличению спроса в Китае, поскольку страна, в частности ее экономика, скорее оправляется от пандемии.

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