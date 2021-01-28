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Названа самая продаваемая марка автомобилей в мире

Пандемия значительно повлияла на автомобильную отрасль

сегодня, 16:15
Автор:

Кириєнко Анна

Японские автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в мире за прошлый год. В 2020-м концерн обогнал по популярности своего главного конкурента — немецкого производителя Volkswagen. Об этом сообщило издание lenta.ru, сравнив отчеты компаний.

Названа самая продаваемая марка автомобилей в мире

Самая популярная марка автомобилей в мире. Фото: toyotaofnaperville.com

Последний раз Toyota Motor имела такой успех в далеком 2015-м году.

В отчете производителя указано, что за прошлый год компания продала 9,53 миллиона машин. Компания-конкурент Volkswagen заявила о продаже около 9,3 миллиона автомобилей.

Несмотря на то, что Toyota возглавила список самых популярных автомобилей 2020 года, размер ее продаж уменьшился во время пандемии на 11,3 процента. Это худший показатель за последние пять лет.

За этот год компания достигла и других высот. Toyota вышла на новый рекордно высокий уровень производства. Это удалось благодаря увеличению спроса в Китае, поскольку страна, в частности ее экономика, скорее оправляется от пандемии.

Напомним, что электрический седан Tesla Model S был преобразован в двухдверный кабриолет усилиями итальянского дизайнерского дома Ares. Следует признать, что в отличие от предыдущих попыток кабриолет Tesla выглядит на этот раз довольно эффектно. Фотографии преобразования можете посмотреть на нашем сайте.

Также "Комментарии" рассказывали, что учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко давно мечтал об американском Shelby Cobra 1968, поэтому решил не откладывать осуществление этой мечты и начал делать спортивный родстер самостоятельно. Самое удивительное во всей этой истории то, что в мире не получится найти второй такой же автомобиль, ведь он абсолютно уникален. Для его создания Иван использовал запчасти от разных машин. Что из этого получилось, смотрите в нашем материале.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/28/toyota/
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