Неожиданные лидеры: кто открыл больше всего заведений в 2024 году

Несмотря на все вызовы 2024 года, украинский ресторанный бизнес продолжал развиваться. Некоторые сети не просто выжили, но активно расширялись, открывая новые локации в Украине и за рубежом. Кто стал лидером этого непростого года? Ответ на этот вопрос искали "Комментарии" ссылаясь на аналитиков Poster.

Люди в ресторане. Фото: freepik

Согласно исследованию, проведенному Poster среди владельцев украинских ресторанных компаний, лидером по количеству открытых локаций в 2024 году стала сеть Pizza Day, открывшая 81 новое заведение. На втором месте расположилась "Галя Балована" с 70 новыми локациями. Интересно, что помимо основного бренда компания активно развивала и другие проекты: Gabar, Wesola Pani и MultiCook.

Не отставала и запорожская сеть кофеен CoffeeArt, открывшая 26 новых локаций. Кроме того, владельцы сети запустили несколько новых проектов: Rubimjarim, Mlyny и Mavra.

Lviv Croissants, хоть и заняли только 9 место в рейтинге, активно развивали международную экспансию, открыв заведения в Польше, Словакии, Чехии и США.

Gastrofamily, несмотря на взрыв в киевском ресторане "Барсук" в начале года, смогли открыть еще 7 заведений в Украине и 2 в Польше.

McDonald's также продолжал расширяться в Украине, открыв 8 новых ресторанов.

“За 2024 год McDonald's открыли в Украине 8 заведений. Это даже на 2 заведения больше, чем планировала компания. Среди новых ресторанов — заведения в Черновцах, Одессе, Львове, Боярке, Ковеле, Виннице и два в Киеве. Общая сумма инвестиций – $29 млн”, – говорится в аналитике.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сетью интернет распространялось видео, на котором официант одного из заведений подтвердил, что администрация запретила пускать в помещение людей в военной форме. Правозащитник и военный Олег Симороз прокомментировал ситуацию и рассказал, как в заведение причастны "слуги народа". Он подтвердил, что в Киеве на Оболони в ресторане Noice (проспект Владимира Ивасюка 16-В) решили запретить обслуживать военных. Официант четко подтвердил это на военном видео, который пришел в заведение.