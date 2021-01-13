Неожиданные призы – самые радостные: «Прайзми» встретилась с новой победительницей

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Вечканова Елена
С детства нам говорят, что нужно верить в себя и свои
силы. Успех якобы приходит только к тем, кто не сомневается в победе. Однако "Прайзми"
снова доказала: сомнения никогда не лишат вас заслуженного приза. Рассказываем,
как "Прайзми" встретилась с преданной и добродушной победительницей.
"Прайзми" не оставила победительницу без приза. Фото компании
Обладательницей очередного денежного приза от "Прайзми"
стала Евграшина Евгения Петровна из Запорожья. Оказалось, что женщину ошеломила
новость о выигрыше. Она с радостью пригласила представителей "Прайзми" в дом,
чтобы рассказать больше о своей жизни и эмоциях от победы.
Евгения Петровна много лет трудится на благо одной из
запорожских больниц. Женщине приходится много общаться и переживать стресс,
работая в регистратуре. Несмотря на трудности, она помогает землякам всем, чем
может.
Чтобы отдыхать от рабочих будней, Евгения Петровна имеет
два постоянных и любимых хобби: вязание салфеток и заказ товаров у "Прайзми".
В обоих делах украинка стала профессионалом: ее удивительные салфетки украшают
дома всех ее знакомых, а с "Прайзми" женщина сотрудничает уже 5 лет.
Несмотря на такую преданность, все эти годы женщина
оставалась без выигрыша и начала терять надежду. Евгения Петровна искренне
полюбила товары, которые есть на сайте "Прайзми". Ради них и совершались все
заказы, как вдруг ей позвонили и сообщили о вручении денежного приза.
Представители "Прайзми" всегда лично поздравляют победителей,
поэтому встреча с Евгенией Петровной была лишь вопросом времени. Женщина
подписала необходимые документы, получила сертификат и вскоре денежный приз
окажется в ее руках.
"Этот выигрыш для меня Прайзми"
уже 27 счастливых победителей!
На примере Евгении Петровны мы узнали, что вера в себя – хрупкая штука. Сегодня она есть, завтра нет. Однако преданность и доброта всегда щедро вознаграждаются судьбой. Можно сомневаться в себе, но никогда не нужно впадать в отчаяние. Смотрите интервью с победительницей по ссылке ниже, заряжайтесь позитивом и верой в победу.
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