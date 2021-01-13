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Неожиданные призы – самые радостные: «Прайзми» встретилась с новой победительницей

Очередной денежный приз от компании "Прайзми" выиграла работница одной из запорожских больниц

сегодня, 14:55
Автор:

Вечканова Елена








С детства нам говорят, что нужно верить в себя и свои силы. Успех якобы приходит только к тем, кто не сомневается в победе. Однако "Прайзми" снова доказала: сомнения никогда не лишат вас заслуженного приза. Рассказываем, как "Прайзми" встретилась с преданной и добродушной победительницей.

Неожиданные призы – самые радостные: «Прайзми» встретилась с новой победительницей

"Прайзми" не оставила победительницу без приза. Фото компании

Обладательницей очередного денежного приза от "Прайзми" стала Евграшина Евгения Петровна из Запорожья. Оказалось, что женщину ошеломила новость о выигрыше. Она с радостью пригласила представителей "Прайзми" в дом, чтобы рассказать больше о своей жизни и эмоциях от победы.

Неожиданные призы – самые радостные: «Прайзми» встретилась с новой победительницей - фото 2

Евгения Петровна много лет трудится на благо одной из запорожских больниц. Женщине приходится много общаться и переживать стресс, работая в регистратуре. Несмотря на трудности, она помогает землякам всем, чем может.

Чтобы отдыхать от рабочих будней, Евгения Петровна имеет два постоянных и любимых хобби: вязание салфеток и заказ товаров у "Прайзми". В обоих делах украинка стала профессионалом: ее удивительные салфетки украшают дома всех ее знакомых, а с "Прайзми" женщина сотрудничает уже 5 лет.

Несмотря на такую преданность, все эти годы женщина оставалась без выигрыша и начала терять надежду. Евгения Петровна искренне полюбила товары, которые есть на сайте "Прайзми". Ради них и совершались все заказы, как вдруг ей позвонили и сообщили о вручении денежного приза.

"Меня накрыло теплой волной. Где я, а где выигрыш? Это невозможно!" — рассказывает о своих первых впечатлениях Евгения Петровна.

Представители "Прайзми" всегда лично поздравляют победителей, поэтому встреча с Евгенией Петровной была лишь вопросом времени. Женщина подписала необходимые документы, получила сертификат и вскоре денежный приз окажется в ее руках.

Неожиданные призы – самые радостные: «Прайзми» встретилась с новой победительницей - фото 3

"Этот выигрыш для меня Прайзми" уже 27 счастливых победителей!

На примере Евгении Петровны мы узнали, что вера в себя – хрупкая штука. Сегодня она есть, завтра нет. Однако преданность и доброта всегда щедро вознаграждаются судьбой. Можно сомневаться в себе, но никогда не нужно впадать в отчаяние. Смотрите интервью с победительницей по ссылке ниже, заряжайтесь позитивом и верой в победу.


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