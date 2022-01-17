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Netflix поднял цену на подписку почти в 10 раз: как компания объясняет неожиданное повышение

Теперь подписка будет стоить 15,49 долларов

сегодня, 12:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Стоковая медиа-компания Netflix заявила, что повышает цены в Соединенных Штатах и Канаде. Об этом сообщает CNN.

Netflix поднял цену на подписку почти в 10 раз: как компания объясняет неожиданное повышение

Netflix – фото из открытых источников

В Соединенных Штатах цена подписки выросла с 1,50 до 15,49 долларов.

В Канаде цена на стандартный план Netflix также выросла с 1,50 доллара США до 16,49 канадских долларов. Премиальная подписка выросла с 2 долларов до 20,99 канадских долларов.

"Мы понимаем, что у людей есть больше возможностей для развлечений, чем когда-либо, и мы стремимся предоставить еще лучший опыт для наших участников. Мы обновляем наши цены, чтобы продолжать предлагать широкий выбор качественных развлечений. Как обычно, мы предлагаем ряд услуг, чтобы участники могли выбрать цену, соответствующую их бюджету", – сказал представитель Netflix.

Акции Netflix выросли примерно на 2% после новшества.

Повышение цен произошло за неделю до того, как стриминговая компания должна объявить свои доходы за четвертый квартал.

Но причина этого шага компании достаточно проста: она тратит миллиарды долларов на контент, и поскольку потоковая передача становится все более неотъемлемой частью развлекательного ландшафта, рост таких компаний, как Netflix, замедляется, а привлечение новых подписчиков становится труднее.

В октябре Netflix заявил, что прибавил 4,4 миллиона подписчиков, доведя общее число подписчиков до 213,5 миллионов – это хорошо, но не впечатляюще.

Компания заявила, что у нее есть 74 миллиона подписчиков в США и Канаде.

Как сообщали ранее "Комментарии", поскольку рост подписчиков Netflix замедляется, YouTube "вскоре" может опередить главную стриминговую платформу.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/14/media/netflix-raises-prices/index.html
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