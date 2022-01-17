Netflix поднял цену на подписку почти в 10 раз: как компания объясняет неожиданное повышение

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Карина Ожерельева
Стоковая медиа-компания Netflix заявила, что повышает цены в Соединенных Штатах и Канаде. Об этом сообщает CNN.
Netflix – фото из открытых источников
В Соединенных Штатах цена подписки выросла с 1,50 до 15,49 долларов.
В Канаде цена на стандартный план Netflix также выросла с 1,50 доллара США до 16,49 канадских долларов. Премиальная подписка выросла с 2 долларов до 20,99 канадских долларов.
Акции Netflix выросли примерно на 2% после новшества.
Повышение цен произошло за неделю до того, как стриминговая компания должна объявить свои доходы за четвертый квартал.
Но причина этого шага компании достаточно проста: она тратит миллиарды долларов на контент, и поскольку потоковая передача становится все более неотъемлемой частью развлекательного ландшафта, рост таких компаний, как Netflix, замедляется, а привлечение новых подписчиков становится труднее.
В октябре Netflix заявил, что прибавил 4,4 миллиона подписчиков, доведя общее число подписчиков до 213,5 миллионов – это хорошо, но не впечатляюще.
Компания заявила, что у нее есть 74 миллиона подписчиков в США и Канаде.
Как сообщали ранее "Комментарии", поскольку рост подписчиков Netflix замедляется, YouTube "вскоре" может опередить главную стриминговую платформу.
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