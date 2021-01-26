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Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

Netflix Korea создал уникальную рекламу

сегодня, 11:05
Автор:

Мокрик Анастасия

В Книгу рекордов Гиннеса попало корейское подразделение крупной американской компании Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Об этом сообщает Variety.

Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

Netflix Korea создала уникальную рекламу - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, Netflix Korea был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как создатель самой маленькой рекламы для журнала. Её размер составил  - 1,712 на 2,429 см. Таким образом, компания прорекламировала  в журнале детективный сериал Busted, в котором расследуют постановочные дела об убийствах. 

Соучредитель агентства, которое работает на Netflix и Disney,  Артур Чан, отметил, что руководители Netflix Korea  долгое время трудились над тем, чтобы запустить такую ​​небольшую рекламную кампанию в печать. Много времени ушло на то, чтобы сохранить разрешение изображения. Для этого нужно было учитывать даже размеры отдельных чернильных точек, составляющих картину. В результате проделанной работы Netflix Korea создала уникальную в своем роде рекламу. Несмотря на то, что изображение очень маленькое, но на нём видно семь разных людей, а также некоторые иллюстрации позади них.

Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО) - фото 2

К слову, прошлым рекордом самой маленькой журнальной печатной рекламы было объявление площадью 4,6 см в квадрате. А самая короткая в мире реклама на телевидении по размеру занимала лишь половину экрана и длилась всего 1/60 секунды.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Netflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон, а также о том, что звезда "Довода" Кристофера Нолана появится в новом фильме Netflix.



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Источник: https://variety.com/2021/tv/news/netflix-korea-busted-world-record-variety-advertising-1234889551/
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