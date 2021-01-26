Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
В Книгу рекордов Гиннеса попало
корейское подразделение крупной американской компании Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе
потокового мультимедиа. Об этом сообщает Variety.
Netflix Korea создала уникальную рекламу - фото: из открытых источников
Так, по информации источника, Netflix Korea был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как создатель самой маленькой рекламы для журнала. Её размер составил - 1,712 на 2,429 см. Таким образом, компания прорекламировала в журнале детективный сериал Busted, в котором расследуют постановочные дела об убийствах.
Соучредитель агентства, которое работает на Netflix и Disney, Артур Чан, отметил, что руководители Netflix Korea долгое время трудились над тем, чтобы запустить такую небольшую рекламную кампанию в печать. Много времени ушло на то, чтобы сохранить разрешение изображения. Для этого нужно было учитывать даже размеры отдельных чернильных точек, составляющих картину. В результате проделанной работы Netflix Korea создала уникальную в своем роде рекламу. Несмотря на то, что изображение очень маленькое, но на нём видно семь разных людей, а также некоторые иллюстрации позади них.
К слову, прошлым рекордом самой маленькой журнальной печатной рекламы было объявление площадью 4,6 см в квадрате. А самая короткая в мире реклама на телевидении по размеру занимала лишь половину экрана и длилась всего 1/60 секунды.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Netflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон, а также о том, что звезда "Довода" Кристофера Нолана появится в новом фильме Netflix.
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