"Новая почта" стала экологичнее: что изменилось для клиентов

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Лилия Боровая
"Новая почта" становится экологичнее, фото из открытых источников
Оператор экспресс-доставки посылок "Новая почта" больше не предоставляет клиентам бумажные фискальные чеки. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
В качестве альтернативы клиентам "Новой почты" доступны digital-квитанции, которые почтовый оператор после оплаты своих услуг формирует в личном кабинете клиента, или посылает через Viber либо же как простое текстовое СМС-сообщение.
Нововведение действительно как при осуществлении оплаты услуг онлайн, так и при обслуживании клиента в отделении (при наличном или безналичном расчете), а также во время визита курьера компании по указанному клиентом адресу.
Бумажные чеки с 3 сентября выдаются исключительно по требованию клиента.
В то же время, в "Новой почте" акцентируют, что электронный чек является правомочным документом, который аналогичен более привычному всем фискальному чеку на бумаге.
Напомним, что почтовый оператор экспресс-доставки создал свод правил защиты от мошенников для украинцев, которые активно пользуются возможностью онлайн-шопинга. Он состоит из пяти пунктов, касающихся порядка оплаты товаров, процесса отслеживания посылок, защиты личных данных на сайтах иностранных реализаторов и не только.
Также на нашем сайте вы можете узнать, почему тарифы "Новой почты" выше стоимости услуг, которые предоставляет "Укрпочта", и как этот факт комментируют официальные представители "Новой почты".
Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, процесс стремительного перевода "государства в смартфон" является сверхважным и необратимым. Именно с этой целью в Украине создан портал государственных услуг "Дія", работа которого позволяет назвать 2021 год "эрой paperless".
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