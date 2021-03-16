«Общественники» не смогли объяснить, как «морально пострадали» от Николаевского глиноземного завода на 9 млрд грн



















Заводской районный суд г. Николаева начал рассмотрение по сути иска общественной организации "Стоп Шлам", которая пытается взыскать с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн. за якобы загрязнение окружающей среды красным шламом – отходами производства.





Но такую астрономическую сумму общественники обосновывают не экологической экспертизой, а психологической. И пытаются доказать, что гражданам действиями НГЗ был нанесен "моральный ущерб". Однако, во время судебного заседания представители "Стоп Шлам" не смогли ответить на поставленные вопросы. Например, каким образом и когда конкретно завод нарушал закон. Вместо этого общественники ограничились общими фразами про "системные нарушения экологического законодательства".





"Мы так и не смогли услышать каких-либо внятных аргументов от истца, – говорит адвокат Владимир Ващенко, представляющий интересы НГЗ. – Дело в том, что законная хозяйственная деятельность предприятия не может быть причиной "морального ущерба". Ведь при этом отсутствуют все элементы гражданско-правовой ответственности, включая такие как страдания конкретных физических лиц, причинно-следственная связь, да и сама вина".





Выслушав стороны, судья Ирина Боброва объявила перерыв. Во время следующего заседания, которое состоится 5 апреля, планируется заслушать двух экспертов.





"Парадокс в том, что исходя из материалов, на которых базируется иск от "Стоп Шлам", суд вынужден пригласить для дачи показаний не экологов, а двух психологов, – отметил Владимир Ващенко. – Именно они, проведя некое "исследование" для этой общественной организации, написали, что почти 1300 гражданам действиями завода нанесен "моральный вред". Учитывая, что эти самые эксперты долгое время скрываются от СМИ и избегают каких-либо комментариев, нам очень хочется услышать от них официальные объяснение о методике такого "уникального" исследования. Особенно, учитывая то, что мы имеем официальную рецензию на их экспертизу, говорящую, что данный документ вообще не соответствует требованиям к экспертным исследованиям.





всего за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ на 9,2 млрд грн. С тех пор ее учредители отказываются от комментариев в СМИ, а сами истцы ничего не знают о процессе. В то же время суд проявил невиданную оперативность в аресте имущества завода, рассмотрев заявление ночью. Поэтому материалы гарантировано попали к дежурной судье Ирине Бобровой. Чем была вызвана такая срочность председатель Заводского суда Сергей Щербина объяснить журналистам не смог. Ранее СМИ сообщали о том, что организация "Стоп шлам" была основана в Николаеве





называют "экорейдером". По схожей схеме происходил "наезд" на крупного производителя курятины под ТМ "Гаврилівські курчата", а затем те же лица, что сейчас действуют в Николаеве, блокировали активы компании "БРСМ-Нафта". СМИ сообщают, что за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого

«Общественники» не смогли объяснить, как «морально пострадали» от Николаевского глиноземного завода на 9 млрд грн

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!