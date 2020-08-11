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ОГХК отчиталась о росте производственных показателей

Некоторые производственные показатели ОГХК за первое полугодие выросли на треть

11 августа 2020, 10:44
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ОГХК отчиталась о росте производственных показателей

Фото: ОГХК

Государственная Объединенная горно-химическая компания предоставила отчет о производственных показателях за первое полугодие 2020 года. Филиалы ОГХК - Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК - продемонстрировали рост по большинству товарных позиций, сообщает пресс-служба ОГХК.  

Производство дистен-силлиманитового порошковидного концентрата и дистен-силлиманитового крупного концентрата возросло на Вольногорском ГМК на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства дистен-силлиманитового концентрата составил 3,5 тыс. тонн.

Производство кварцевого песка на Вольногорском ГМК возросло с 7,4 тыс. тонн до 32,4 тыс. тонн. Объемы производства рутилового концентрата не превысили прошлогодние показатели. 

Иршанский ГОК произвел за первое полугодие 2020 года 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

На ОГХК связывают показатели роста со сменой производственных ориентиров, нахождением новых рынков сбыта и новыми технологиями обогащения сырья, которое ранее считалось коммерчески невыгодным для компании.  

“Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, которые предполагают оптимизацию ресурсной базы предприятий, которые входят в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас не менее важно, чем показатели максимальной прибыли”, - отметил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

ОГХК находится в управлении Фонда государственного имущества Украины  и входит в список  объектов большой приватизации. К ОГХК проявляют интерес инвесторы из Австрии, ОАЭ, Японии и других государств. 

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