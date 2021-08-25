Остановить фейки: GlobalMoney призвала украинцев не поддаваться на манипуляции

GlobalMoney в который раз призывает СМИ и лидеров общественного мнения не поддаваться на манипуляции конкурентов и не распространять непроверенную информацию. Сообщение с обращением компания обнародовала на своей официальной странице в Фейсбук.

В GlobalMoney призвали проверять информацию на правдивость. Фото из открытых источников

В GlobalMoney заявляют, что в последнее время конкуренты компании активно распространяют фейки и манипулируют фактами, а иногда и вовсе прибегают к откровенной лжи.

"Мы убеждены, что подобные попытки необоснованного давления и дискредитации МПС GlobalMoney организованы при участии наших недобросовестных конкурентов, о чем ранее сообщали некоторые СМИ. Текущая и манипулятивная информация активно распространяется не только в интернет-изданиях, а и в ТГ-каналах и социальных сетях. В то же время большинство так называемых "аналитических" статей и сообщений базируются на домыслах, откровенных выдумках и искажении фактов", — говорится в сообщении.

Также в компании утверждают, что официальные инстанции Украины, которые, в частности, уполномочены оценивать работу платежной системы GlobalMoney, не имеют претензий к ее деятельности и руководству. Это подтверждают результаты многих проверок хозяйственной деятельности компании, проводимых в соответствии с действующим законодательством Украины.



"Раньше наша компания уже сталкивалась с проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны Айбокс Банка. Тогда в дело вмешался Антимонопольный комитет и после проверки вынес решение о наложении штрафа на Айбокс Банк за клевету.

В то же время, создается впечатление, что сейчас, чтобы избежать наказания, наши конкуренты привлекли для дискредитации GlobalMoney профессиональных "черных" PR-щиков, распространяющие откровенные фейки, вводя в заблуждение не только пользователей сети Интернет, а лидеров общественного мнения", — отмечают в публикации.

В связи с этим компания обратилась к представителям СМИ, общественных организаций и лидерам общественного мнения с просьбой не распространять безосновательные обвинения в адрес компании GlobalMoney, тщательно проверять информацию и обращаться за комментариями к сотрудникам компании, как это предусмотрено стандартами журналистской этики.

"Мы все стремимся жить в действительно европейской стране, где уважение друг к другу, честная конкуренция, высокие стандарты коммуникаций и нормы Закона являются бесспорным приоритетом. Давайте строить ее каждый день, а не заниматься распространением информационной грязи, который вредит не только компании, но и ее сотрудникам, их семьям и часто вообще посторонним лицам, которые не имеют никакого отношения к нашей деятельности", — сообщили в GlobalMoney.

Также в заметке отмечается, что компания GlobalMoney осуществляет свою деятельность исключительно в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с физическими и юридическими лицами Российской Федерации.

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