Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" (британка Клэр Споттисвуд, француз Бруно Лескуа и бельгиец Людо Ван дер Хайден) рассказали, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с руководством НАК и потому что "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".

Отставка членов набсовета "Нафтогаза": что происходит в компании - фото из открытых источников

Что происходит внутри "Нафтогаза"? Кто выигрывает от ситуации? Как она может развиваться далее? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Такие действия вокруг "Нафтогаза" демонстрируют, что там есть кризис

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что и нынешняя ситуация, и тот способ, которым в мае был назначен новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко и уволен его предшественник Андрей Коболев, показывает, что представители власти продолжают пытаться взять всё под свой прямой контроль.

"Явно видится желание Банковой "загрести" всё под себя. Включая большие госмонополии, одной которых является "Нафтогаз", – отмечает Виталий Бала. – Есть нехорошее подозрение. "Нафтогаз" в Украине всегда был объектом сферы интересов команды президента или лично президента. Газ называли "бизнесом президента". Ситуация изменилась с введением набсовета. И есть подозрение, что кто-то в окружении действующего президента решил возобновить прежний статус. При наличии членов независимого набсовета это было сделать сложно. И потому решили пойти таким путем".

По мнению эксперта, это может быть связно с прогнозируемым ростом тарифов.

"Не понимая, как их сдержать, особенно на фоне якобы требований со стороны наших западных партнеров о том, что должна быть рыночная цена, – власть пробует взять "Нафтогаз" под свой полный контроль. У Зеленского опасаются массовых волнений. Когда мы слышим цены 15-18 грн за куб, которые якобы могут быть в ближайшее время, понятно, что для власти это ничего хорошего не принесет, – подчеркивает Виталий Бала. – Такие действия вокруг "Нафтогаза" демонстрируют, что там есть кризис. И его пытаются как можно быстрее уладить. Но делать это нужно не так, как хочет власть – прямым диктатом с Банковой. Следует вернуться к корпоративному управлению, тем более, что Украина брала на себя соответствующие обязательства".

Эксперимент с корпоративным управлением оказался неудачным

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что от последних перемен в "Нафтогазе" стратегически выигрывает государство.

"Следует вносить изменения в законодательство, чтобы т.н. "независимые члены" не имели контрольного пакета на принятие решений в предприятии, которое на сто процентов принадлежит государству. Пять лет пребывания у руля "Нафтогаза" т.н. "независимого набсовета" породило абсолютную безнаказанность, безответственность. Были провалены все параметры, которые нам обещали. В первую очередь это касается увеличения добычи украинского газа. Нет аудита, что там происходит. Но даже без него (а его обязательно нужно провести!) мы увидели злоупотребление служебным положением, когда набсовет выписывал сумасшедшие премии руководству "Нафтогаза". И речь не только о премиях тому же экс-главе НАК Коболеву по итогам выигрыша у Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Премии выписывали даже в 2020 году, когда были убытки "Нафтогаза". Сейчас ситуация не лучше, но премии уже наперед понавыписывали. Мы видели абсолютную вакханалию, конфликты интересов", – уверен Тарас Загородний.

Он отмечает, что из ситуации следует сделать важные выводы. В том числе, что наличие американского, британского паспорта не является гарантией отсутствия коррупции, отсутствия безответственности. Не является препятствием для выкачивания ресурсов из нашей страны, для злоупотребления монопольным положением, немотивированного поднятия цен.

"В Украине все эти люди совершали то, за что "сидели" бы у себя на родине, – подчеркивает Тарас Загородний. – Считаю, что эксперимент с корпоративным управлением оказался неудачным. Компаниями были поставлены руководить абсолютно непонятные, некомпетентные люди, которые преследуют свои коррупционные интересы. Акцентирую – необходим аудит всех принятых ранее этими "независимыми членами набсовета" решений. Отчет о работе всей этой когорты непонятных людей. И ликвидация набсоветов как ненужного органа, который является нонсенсом для компаний, 100 процентов которых принадлежат одному акционеру (в случае с "Нафтогазом" – Кабмину). Если же оставлять набсоветы, то в них должны находиться: представители профсоюзов, имеющих отношение к добыче газа; специалисты, которые отвечали бы развитие компании в технической части и, естественно, имели бы отношение к газодобыче. А не как сейчас. Плюс – в набсоветах должны быть граждане Украины. А "независимые члены" иметь статус исключительно рекомендационного голоса. У нас же все эти "советчики" и "управленцы" превратили "Нафтогаз" в спекулятивную структуру, причем спекулировали иностранцы на украинцах".

По мнению эксперта, всё происходит именно сейчас, потому что, если и далее следовать ЦУ наших "партнеров", украинцев ждет тарифный шок.

"От нас требуют, чтобы газ продавали по так называемым "рыночным ценам". Да, по 7,9 грн за куб "Нафтогаз" вроде как готов продавать газ физическим лицам. Но те же бюджетные учреждения, предприятия, вынуждены будут покупать газ по заоблачным 20-22 грн за куб. Это приведет к коллапсу энергетики, экономики, – прогнозирует Тарас Загородний. – Резко подскочили цены на газ в Европе. А у нас – импортный паритет. Хоть это неверно. Мы должны брать среднюю цены между импортным и украинским газом – и обеспечивать доступность энергоносителей для украинцев".

Ранее издание "Комментарии" писало, что "Нафтогаз" повысил месячную стоимость газа.

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