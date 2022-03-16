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Parimatch прекращает работу в России. Так ли все однозначно

Париматч пытается оставить букмекерский бизнес в РФ, но не готова терять деньги

сегодня, 22:25
Автор:

Администратор
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Отзыв франшизы на использование бренда украинского организатора азартных игр Parimatch в России не означает, что компания прекращает там работать, получать доходы и своими налогами финансировать страну-агрессора.

Parimatch прекращает работу в России. Так ли все однозначно

Оператор азартных игр Parimatch

Об этом говорится в видео, выложенном на ютуб-канале UA Report.


В интервью журналистам СЕО материнской компании в Украине Сергей Портнов отмечает, что франшиза на Россию продана таким образом, что торговая марка и софт остались в Украине. Это означает, что у украинской компании есть все права и полномочия прекратить деятельность российского партнера.

Но, несмотря на заявление об отзыве франшизы, до сих пор никакой информации о продаже части компании или передаче прав на торговую марку в российских базах данных нет.

При этом в самой российской компании отмечают, что готовы провести ребрендинг и такие изменения не отразятся на работе с ключевыми партнерами.

"Мы продолжим следовать текущему курсу и оперировать под новым названием. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме, все средства и балансы остаются актуальными", – заявил председатель совета директоров Parimatch Россия Дмитрий Сергеев.

Техническая поддержка же российского сайта на вопрос о позиции компании в вопросе оккупации Украины российскими войсками отвечает, что не занимает ничью сторону, не имеет права давать оценку событиям и не комментирует действия властей.

Parimatch (ООО Париматч) – крупнейшая букмекерская компания в СНГ, которую оценивают в 1 млрд долларов. Бренд организатора азартных игр создан в Украине с главным офисом на Кипре. 70% деятельности компания ведет в странах постсоветского пространства, в том числе в России и Белоруссии.


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Источник: https://dengi.informator.ua/2022/03/16/parimatch-sponsoruye-vijnu-proti-ukrayintsiv/
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