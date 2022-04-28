PariMatch продолжает финансировать войну России под другим именем, - СМИ

Сегодня из России уходят все самые известные мировые букмекерские конторы и другие лидеры онлайн-гемблинга: PokerStars, WiliamHill, BET366, GGPoker. Однако популярная компания PariMatch продолжает вести деятельность на рынке страны-агрессора. Только теперь под другим названием – Paribet. Об этом говорится в материале "Уйти, чтобы остаться: как продолжают работать на россии игровые компании" издания Знай.юа.

PariMatch продолжает финансировать войну России под другим именем - фото из открытых источников

"В начале варварской российской интервенции на территорию Украины, сама компания, а так же ее главные лица, всячески открещивались от обозначения своей позиции. А отдельные представители компании комментировали представителям прессы это следующим образом: мы не занимаем ни одну позицию, и не в праве давать оценку действиям власти", — говорится в статье.

Однако авторы материала отмечают, что, якобы сразу после серии неудач российской армии на подступах к украинской столице, PariMatch заявила о выходе с российского рынка.

Журналисты напоминают, что параллельно с такими заявлениями Дмитрий Сергеев (представитель офиса PariMatch Россия) заявил о ребрендинге и изменении названия на Paribet, а так же о сохранении всех счетов и работе всех ресурсов. Причем, зарегистрированный Paribet на ту же компанию ООО "Бетринг", которую связывают с Татьяной Белорусской — женой основателя PariMatch Эдуарда Швиндлермана.

"Другими словами PariMatch продолжает финансировать пули и снаряды, которые летят в мирные дома украинцев. И как после этого мы можем упрекать западные компании за то, что они не уходят с российского рынка? Когда у нас под носом украинская компания продолжает финансировать террор против нашего народа?", — спрашивают авторы материала.

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