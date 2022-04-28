PariMatch продолжает финансировать войну России под другим именем, - СМИ

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Станислав Молчанов
Сегодня из России уходят все самые известные мировые букмекерские конторы и другие лидеры онлайн-гемблинга: PokerStars, WiliamHill, BET366, GGPoker. Однако популярная компания PariMatch продолжает вести деятельность на рынке страны-агрессора. Только теперь под другим названием – Paribet. Об этом говорится в материале "Уйти, чтобы остаться: как продолжают работать на россии игровые компании" издания Знай.юа.
PariMatch продолжает финансировать войну России под другим именем - фото из открытых источников
Однако авторы материала отмечают, что, якобы сразу после серии неудач российской армии на подступах к украинской столице, PariMatch заявила о выходе с российского рынка.
Журналисты напоминают, что параллельно с такими заявлениями Дмитрий Сергеев (представитель офиса PariMatch Россия) заявил о ребрендинге и изменении названия на Paribet, а так же о сохранении всех счетов и работе всех ресурсов. Причем, зарегистрированный Paribet на ту же компанию ООО "Бетринг", которую связывают с Татьяной Белорусской — женой основателя PariMatch Эдуарда Швиндлермана.
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