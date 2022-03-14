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Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию: что говорят в компании

Американская фармацевтическая компания Pfizer уходит из России из-за вторжения в Украину

сегодня, 17:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители американской фармацевтической компании Pfizer заявили о том, что завершают работу в России по причине военной агрессии на украинскую территорию. Однако компания не отказывается доставлять в эту страну медицинские препараты. Об этом сообщает пресс-служба фармкомпании.

Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию: что говорят в компании

В компании сделали заявление (фото из открытых источников)

По обнародованной представителями прессслужбы информации, в компании считают, что добровольная приостановка поставок медицинских препаратов в Россию будет нарушать их основополагающий принцип – ставить пациента на первое место. Приостановка поставок партий медикаментов, в частности противораковых и сердечно-сосудистых препаратов, приведет к тому, что будут страдать пациенты. Даже возможна гибель больных, в частности детей и людей старшего возраста.

Также представители Pfizer добавляют, что не будут дальше вести бизнес в России.

Вместе с тем представители компании отметили, что с сегодняшнего дня Pfizer будет перечислять, как пожертвование, все доходы их российского представительства для того, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку украинцев. Это будет как дополнительное действие, кроме всех других многочисленных пожертвований компании Pfizer, сделанных недавно в пользу Украины.

Также здесь отметили, что не будут начинать новые клинические испытания на территории РФ и перестанут набирать новых пациентов для клинических испытаний.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известные компании объявили России бизнес-изоляцию. Уже 2 марта более 90 известных в мире компаний отказались работать на территории РФ или доставлять в эту страну, собственную продукцию и сервисы. Пока этот список значительно увеличился.


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Источник: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-updates-company-position-russia
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