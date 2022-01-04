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Показатели YouTube стремительно растут: платформа планирует опередить Netflix в 2022 году

В прошлом году доход YouTube вырос на 43% по сравнению с 16% у Netflix

сегодня, 14:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Поскольку рост подписчиков Netflix замедляется, YouTube вскоре может опередить главную стриминговую платформу. Об этом сообщает Insider.

Показатели YouTube стремительно растут: платформа планирует опередить Netflix в 2022 году

Человек на фоне логотипа YouTube - Insider

В последнее время YouTube настолько вырос, что 2022 год может стать годом, когда он заменит Netflix как самый большой стриминговый сервис.

Хотя сайт YouTube, принадлежащий Google, также считается платформой социальных медиа, сосредоточенность сайта на видео делает его большим соперником для стримеров, таких как Netflix. И хотя Netflix долгое время был первым по доходу, постоянный рост YouTube может заставить Netflix уступить место уже в этом году, по словам Нила Кэмплинга, аналитика Mirabaud Equity Research.

Доход YouTube от рекламы составил 7,2 миллиарда долларов в третьем квартале, что на 43% больше, чем годом ранее. В то же время Netflix с квартальным доходом в 7,5 миллиарда долларов вырос на 16% за тот же период.

Хотя у YouTube есть больше пользователей, Netflix смог получить прибыль благодаря своей модели платных подписок. Но с увеличением темпов роста, YouTube "вскоре затмит Netflix как новый повелитель потоковой передачи". Если бы YouTube был отдельной компанией, добавил Кэмплинг в примечании для инвесторов, она стоила бы от 600 до 700 миллиардов долларов. Текущая рыночная капитализация Netflix составляет 265 миллиардов долларов.

Частью роста YouTube может являться его способность осуществлять прямые трансляции, чего Netflix не предлагает. Мирабо отметил, что концерт рэпера Тревиса Скотта в 2020 году в видеоигре Fortnite также транслировался на YouTube, где его посмотрели более 140 миллионов человек. В конце прошлого года более 142 миллионов человек в течение восьми дней смотрели, как создатель YouTube MrBeast воспроизводит "Игру кальмаров" Netflix, которая является самым популярным шоу стримеров за всю историю.

Даже если Netflix отстает от YouTube по доходам этого года, у него все равно есть преимущества, в частности тесные связи с ведущими голливудскими талантами и множество номинаций на "Оскар". Но поддерживать такой уровень конкуренции в контенте становится все труднее, а богатые конкуренты, такие как Disney, Amazon и Apple, вкладывают значительные средства в бизнес. Ожидается, что Netflix потратит около 14 миллиардов долларов в этом году на контент, и эта сумма может возрасти к 2025 году до 19 миллиардов долларов.

Как сообщали ранее, Netflix ответил украинскому министру относительно негативного образа украинки в сериале.


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Источник: https://www.businessinsider.com/youtube-set-to-beat-netflix-as-biggest-video-streaming-business-2022-1
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