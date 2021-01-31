Покупатели высмеяли колье известного бренда за 2,3 тысячи долларов - что с ним не так (фото)

Покупатели Bottega Veneta посмеялись над новой продукцией люксового бренда. Данную информацию предоставляет издание Daily Star.

Колье Bottega Veneta за 2,3 тысячи долларов высмеяли пользователи интернета. Фото: wikimedia.org

Поклонники бренда заметили, что новые украшения, серьги и колье, очень похожи на обычный телефонный шнур. Изделия изготовлены из резины белого цвета. Они закручены в спирали.

Несмотря на простоту колье, его стоимость составляет около 2,3 тысячи долларов. Если перевести в украинскую валюту, получится почти 65 000 гривен.

Аксессуар доступен только в одном цвете — белом.

Данное изделие высмеяли в соцсетях на страничках бренда Bottega Veneta. Пользователи не поняли, в чем ценность данного украшения. Некоторые из них писал едкие комментарии: "Хм, Bottega продает шнур для телефона в качестве чокера за две тысячи долларов", "Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас", "Как можно продавать провод с такие деньги? Я в шоке".

Напомним, что 1 февраля 2021 в Украине заработает первый магазин IKEA. Расположен он будет в торговом центре Blockbuster Mall в Киеве. Технически открытия магазина уже произошло, но официальное грандиозное открытие запланировано на начало февраля.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что японские автомобили Toyota стали самыми продаваемыми в мире за прошлый год. В 2020-м концерн обогнал по популярности своего главного конкурента — немецкого производителя Volkswagen. Последний раз Toyota Motor имели такой успех в далеком 2015-м году. Несмотря на то, что Toyota возглавила список самых популярных автомобилей 2020 года, размер ее продаж уменьшился во время пандемии на 11,3 процента. Это худший показатель за последние пять лет.

О других успехах и неудачах компании можно прочитать в нашем материале.

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