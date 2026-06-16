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Польская компания Maspex после скандала купила производителя "Карпатська Джерельна"

Польская Maspex приобрела 80% "Карпатська Джерельна".

16 июня 2026, 12:00
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Slava Kot

Польская пищевая группа Maspex завершила соглашение по приобретению 80% группы компаний "Карпатские минеральные воды", которая является производителем известных брендов "Карпатська Джерельна", "Соковинка" и снеков Gonzo. Учредитель компании Сергей Устенко сохранил за собой 20% бизнеса. Соглашение было закрыто 1 июня, после почти года переговоров. Стоимость не разглашается, однако эксперты оценивают ее в 30-50 млн. долларов.

Польская компания Maspex после скандала купила производителя "Карпатська Джерельна"

Maspex купила производителя "Карпатська Джерельна"

Как пишет Forbes, несмотря на смену владельца, операционное управление компанией "Карпатские минеральные воды" останется без изменений. Польская сторона получит контроль через надзорные механизмы, в то время как действующий менеджмент продолжит работу. Для Maspex это первое крупное приобретение производственного актива в Украине.

Соглашение открывает для украинского производителя доступ к технологиям и продуктовому портфелю международной группы без значительных инвестиций на старте. Компания "Карпатские минеральные воды" сможет использовать решение Maspex для запуска новых категорий напитков. Если спрос окажется стабильным, их планируют производить в Украине, в частности, на новом заводе во Львовской области, открытие которого запланировано на 2026 год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 24 млн. евро, часть финансирования предоставил ЕБРР.

Соглашение о приобретении Maspex украинского производителя состоялось на фоне скандала вокруг бренда "Карпатська Джерельна". Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию на 9,4 млн грн за введение потребителей в заблуждение о происхождении воды. Производитель отмечал на этикетках Карпаты как источник воды, хотя фактическое производство находится в селе Струтин Львовской области, что около Золочева, а не в Карпатах.

Maspex – один из крупнейших производителей пищевых продуктов в Центральной и Восточной Европе с годовой выручкой более 15 млрд злотых. В портфеле компании более 70 брендов, включая соки Tymbark, холодные чаи Nestea, алкоголь Zubrowka и Soplica, макаронные изделия и консервы, а также производственные мощности в нескольких странах ЕС, в частности в Польше, Болгарии и Румынии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто поит украинцев безалкогольными напитками.

Также "Комментарии" писали, что украинский миллиардер собирается купить ведущую польскую компанию.



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Источник: https://forbes.ua/company/polska-ekspansiya-grupa-maspex-pridbala-80-virobnika-karpatskoi-dzherelnoi-yaka-meta-12062026-39600
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