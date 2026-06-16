Польская компания Maspex после скандала купила производителя "Карпатська Джерельна"

Польская пищевая группа Maspex завершила соглашение по приобретению 80% группы компаний "Карпатские минеральные воды", которая является производителем известных брендов "Карпатська Джерельна", "Соковинка" и снеков Gonzo. Учредитель компании Сергей Устенко сохранил за собой 20% бизнеса. Соглашение было закрыто 1 июня, после почти года переговоров. Стоимость не разглашается, однако эксперты оценивают ее в 30-50 млн. долларов.

Maspex купила производителя "Карпатська Джерельна"

Как пишет Forbes, несмотря на смену владельца, операционное управление компанией "Карпатские минеральные воды" останется без изменений. Польская сторона получит контроль через надзорные механизмы, в то время как действующий менеджмент продолжит работу. Для Maspex это первое крупное приобретение производственного актива в Украине.

Соглашение открывает для украинского производителя доступ к технологиям и продуктовому портфелю международной группы без значительных инвестиций на старте. Компания "Карпатские минеральные воды" сможет использовать решение Maspex для запуска новых категорий напитков. Если спрос окажется стабильным, их планируют производить в Украине, в частности, на новом заводе во Львовской области, открытие которого запланировано на 2026 год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 24 млн. евро, часть финансирования предоставил ЕБРР.

Соглашение о приобретении Maspex украинского производителя состоялось на фоне скандала вокруг бренда "Карпатська Джерельна". Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию на 9,4 млн грн за введение потребителей в заблуждение о происхождении воды. Производитель отмечал на этикетках Карпаты как источник воды, хотя фактическое производство находится в селе Струтин Львовской области, что около Золочева, а не в Карпатах.

Maspex – один из крупнейших производителей пищевых продуктов в Центральной и Восточной Европе с годовой выручкой более 15 млрд злотых. В портфеле компании более 70 брендов, включая соки Tymbark, холодные чаи Nestea, алкоголь Zubrowka и Soplica, макаронные изделия и консервы, а также производственные мощности в нескольких странах ЕС, в частности в Польше, Болгарии и Румынии.

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