Польська компанія Maspex після скандалу купила виробника "Карпатської джерельної"

Польська харчова група Maspex завершила угоду з придбання 80% групи компаній "Карпатські мінеральні води", яка є виробником відомих брендів "Карпатська Джерельна", "Соковинка" та снеків Gonzo. Засновник компанії Сергій Устенко зберіг за собою 20% бізнесу. Угода була закрита 1 червня, після майже року переговорів. Вартість не розголошується, однак експерти оцінюють її у 30-50 млн доларів.

Maspex купила виробника "Карпатська Джерельна"

Як пише Forbes, попри зміну власника, операційне управління компанією "Карпатські мінеральні води" залишиться без змін. Польська сторона отримає контроль через наглядові механізми, тоді як чинний менеджмент продовжить роботу. Для Maspex це перше велике придбання виробничого активу в Україні.

Угода відкриває для українського виробника доступ до технологій і продуктового портфеля міжнародної групи без значних інвестицій на старті. Компанія "Карпатські мінеральні води" зможе використовувати рішення Maspex для запуску нових категорій напоїв. Якщо попит виявиться стабільним, їх планують виробляти в Україні, зокрема на новому заводі у Львівській області, відкриття якого заплановане на 2026 рік. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 24 млн євро, частину фінансування надав ЄБРР.

Угода про придбання Maspex українського виробника відбулася на тлі скандалу навколо бренду "Карпатська Джерельна". Антимонопольний комітет України оштрафував компанію на 9,4 млн грн за введення споживачів в оману щодо походження води. Виробник зазначав на етикетках Карпати як джерело води, хоча фактичне виробництво розташоване у селі Струтин Львівської області, що біля Золочева, а не в Карпатах.

Maspex — один із найбільших виробників харчових продуктів у Центральній та Східній Європі з річним виторгом понад 15 млрд злотих. У портфелі компанії понад 70 брендів, включно соками Tymbark, холодними чаями Nestea, алкоголем Zubrowka і Soplica, макаронні вироби і консерви, а також виробничі потужності в кількох країнах ЄС, зокрема у Польщі, Болгарії та Румунії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто напуває українців безалкогольними напоями.

Також "Коментарі" писали, що українська мільярдерка збирається купити провідну польську компанію.