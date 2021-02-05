Пользоваться сайтом PornHub станет труднее - рассказываем почему

Руководство популярного порно сайта PornHub меняет условия пользования ресурсом и увеличивает количество требований к своим посетителям. Такая информация была найдена в официальных документах компании.

Сайт PornHub меняет условия пользования ресурсом. Фото: esquire.ru

Изменения пользования сайтом произошли из-за недавнего скандал о насилии над несовершеннолетними.

Отныне PornHub потребует подтверждения личности пользователей. Компания уже анонсировала биометрический комплекс мер по борьбе со злоупотреблениями на платформе.

Проверять биометрические данные будет команда Yoti. Чтобы без ограничений пользоваться сайтом, нужно будет предоставить доступ к официальному документу — своему паспорту.

Модерация Yoti будет сравнивать фотографию пользователя с предоставленным документом благодаря биометрической технологии. При этом данные пользователей будут надежно защищены.

Кроме того, улучшится работа модераторов самого сайта. Они будут тщательнее относиться к поисковым запросам и фразам, которые нарушают политику пользования.

Напомним, что модели с хостинга PornHub научат мужчин и женщин получать удовольствие от заботы об окружающей среде. Такова главная миссия нового проекта команды — Sexstainable Jerk Off Instructions. Упомянутый проект сами представители видеохостинга называют новым жанром порно. Создатели такой экологической акции стремятся, чтобы рациональное использование природных ресурсов в конце концов стало сексуальным и важным для каждого. Подробности о проекте читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что крупнейшие в мире порносайты PornHub, RedTube и YouPorn принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek. Журналистам The Financial Times удалось узнать, кто является главным бенефициаром. Этого бизнесмена знают только в узких кругах. Прочитать о нем можно в нашем материале.

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