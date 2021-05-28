Правительство, как главный акционер, и набсовет "Нафтогаза" должны заботиться о результатах работы компании, - Руденко

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Станислав Молчанов
Корпоративное
управление НАК "Нафтогаз" должно быть свободным от политического вмешательства,
а правительство, как главный акционер, вместе с наблюдательным советом должны
заботиться о результатах работы госкомпании. Об этом на своей странице в
Facebook пишет эксперт, журналист Сергей Руденко.
Нафтогаз. Фото из открытых источников
По его мнению, ни
одна из сторон не должна игнорировать другую или принуждать ту или иную сторону
к действиям, которые противоречат или Уставу НАКа или здравому смыслу.
Эксперт уверен,
что Украине нужна система корпоративного управления в государственных
компаниях, иначе будет возникать соблазн руководить ими в ручном режиме. Но это
не лишает то же правительство права распоряжаться ими. Как считает Руденко,
именно Кабмин должен ставить перед менеджментом компаний стратегические цели,
так как правительство — главный акционер. А наблюдательный совет, по его
мнению, должен контролировать выполнение этих стратегических целей. Руденко добавил,
что в любом случае правительство, члены наблюдательного совета и председатель
правления того же "Нафтогаза" должны работать на единый результат —
обеспечение эффективности работы компании.
Также он отметил
важность того, чтобы в Украине увеличивался объем добычи газа, а государство
заботилось о развитии нефтегазодобывающего комплекса.
Ранее сообщалось,
что в правительстве прокомментировал законность смены
руководства "Нафтогаза".
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