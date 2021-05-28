Правительство, как главный акционер, и набсовет "Нафтогаза" должны заботиться о результатах работы компании, - Руденко

Корпоративное управление НАК "Нафтогаз" должно быть свободным от политического вмешательства, а правительство, как главный акционер, вместе с наблюдательным советом должны заботиться о результатах работы госкомпании. Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт, журналист Сергей Руденко.

Нафтогаз. Фото из открытых источников

"Шмыгаль пообещал прозрачные конкурсы для отбора наблюдательного совета и главы "Нафтогаза". И пока этого нет, по-моему, надо избежать конфликта главы временного наблюдательного совета с его "дорожной картой", с премьер-министром или председателем правления. Ведь на кону — интересы государства". — пишет Сергей Руденко.

По его мнению, ни одна из сторон не должна игнорировать другую или принуждать ту или иную сторону к действиям, которые противоречат или Уставу НАКа или здравому смыслу.

Эксперт уверен, что Украине нужна система корпоративного управления в государственных компаниях, иначе будет возникать соблазн руководить ими в ручном режиме. Но это не лишает то же правительство права распоряжаться ими. Как считает Руденко, именно Кабмин должен ставить перед менеджментом компаний стратегические цели, так как правительство — главный акционер. А наблюдательный совет, по его мнению, должен контролировать выполнение этих стратегических целей. Руденко добавил, что в любом случае правительство, члены наблюдательного совета и председатель правления того же "Нафтогаза" должны работать на единый результат — обеспечение эффективности работы компании.

Также он отметил важность того, чтобы в Украине увеличивался объем добычи газа, а государство заботилось о развитии нефтегазодобывающего комплекса.

"Я хочу, чтобы работа государственной компании, где есть высокооплачиваемый менеджмент и наблюдательный совет, была успешной. По крайней мере, для этого и существуют управленцы. Я хочу, в конце концов, чтобы Украина стала богатым государством. Коррупция и сомнительные схемы должны быть преодолены. Особенно в госкомпаниях. Больше прозрачности и понятности в использовании государственных, а значит — наших с вами денег", — отметил Сергей Руденко.





Ранее сообщалось, что в правительстве прокомментировал законность смены руководства "Нафтогаза".

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