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Предприниматели рынка "Столичный" обратились к министру юстиции с просьбой защиты от рейдерских действий

Сотрудники "Столичного" просят защитить рынок от неправомерных действий со стороны Туменаса и Молчановой со Stolitsa group

сегодня, 10:29
Автор:

Станислав Молчанов

Коллектив рынка "Столичный", предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Дениса Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий в отношении предприятия. Об этом говорится на официальной странице "Столичного" в Facebook.

Предприниматели рынка "Столичный" обратились к министру юстиции с просьбой защиты от рейдерских действий

ФОТО: Из открытых источников

Коллектив рынка поблагодарил министра за быстрое реагирование и приостановление неправомерных действий "черных" рейдеров и сообщил о новой попытке захвата предприятия.

По информации предпринимателей, сегодня состоялась очередная попытка незаконного вмешательства в государственный реестр о смене руководства предприятия. Со слов предпринимателей, изменения были внесены на основании поддельных документов государственным регистратором Гостомельского поселкового совета Киевской области Заболотным А.В. и уже известным частным нотариусом Барамия Н.

Также представители коллектива сообщили, что на данный момент ожидается силовой захват предприятия с помощью наемных "титушек".

Напомним, что рынок "Столичный" подвергся рейдерской атаке со стороны киевского застройщика Stolitsa Group известного бизнесмена Раймондаса Туменаса. По информации источников, он вернулся в Киев и лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка.




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Источник: https://www.facebook.com/103568886645341/posts/1333988106936740/?d=n
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