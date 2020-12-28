Претензии АМКУ к производителю препарата "Протефлазид" отменены судом

Хозяйственный суд Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета в НПК "Экофарм" — производителя противовирусного препарата "Протефлазид". Об этом говорится в решении суда.

ФОТО: Из открытых источников

Как известно, ранее АМКУ квалифицировал как "неправдивую информацию" публикацию на сайтах "Екофарму" научного отчета Института эпидемиологии Национальной академии медицинских наук Украины о лабораторных исследованиях действия "Протефлазида" на коронавирусы, которые состоялись зимой-весной 2020 года. В отчете ученые пришли к выводу о возможной способности действующего вещества тормозить репликацию РНК-содержащих вирусов (к которым относятся и коронавирусы).

Также Антимонопольный комитет обвинил фармкомпанию в недобросовестной конкуренции — так специалисты АМКУ расценили письмо-обращение "Екофарму" к тогдашней руководительнице Минздрава Зоряны Скалецкой с предложением бесплатно предоставить препарат для профилактической защиты медперсонала больниц в Новых Санджарах. В результате решением АМКУ от 10 июля 2020 НПК "Экофарм" был оштрафован более чем 3 миллиона гривен.

Компания обратилась в суд с иском в Антимонопольный комитет, и 18 декабря хозяйственный суд полностью удовлетворил этот иск.

Как отмечается в решении суда, суд не может согласиться с утверждением АМКУ о том, что научный отчет Института эпидемиологии может трактоваться как реклама, ведь "... являются научно-технической информацией, содержащей сведения о достижениях, полученных в ходе научной деятельности".

Относительно письма "Екофарму" к министру здравоохранения, суд отметил, что "Антимонопольным комитетом необоснованно, каким образом письмо к конкретному лицу может повлиять на намерения о приобретении рецептурного (который выписывается только врачами) лекарственного средства".

Также суд не увидел доказательств того, что после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества, на чем ранее настаивал Антимонопольный комитет.

Кроме того, за время, прошедшее после решения АМКУ, лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (Германия) и IRTA CReSA (Испания) после первого этапа исследований на культурах клеток in vitro подтвердили , что "Протефлазид" проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2.

Напомним, ранее по сводным статистическим данным, обнародованным в октябре Национальной академией статистики и аудита на базе наблюдений более чем 100 больниц Украины, сообщалось, что препарат снижал заболеваемость среди медперсонала и облегчал течение заболевания у больных.

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