kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

26917.56

ETH/USD

735.48

LTC/USD

130.55

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Претензии АМКУ к производителю препарата "Протефлазид" отменены судом
commentss НОВОСТИ Все новости

Претензии АМКУ к производителю препарата "Протефлазид" отменены судом

Суд не увидел доказательств того, что после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества, на чем ранее настаивал Антимонопольный комитет

сегодня, 10:53
Автор:

Станислав Молчанов

Хозяйственный суд Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета в НПК "Экофарм" — производителя противовирусного препарата "Протефлазид". Об этом говорится в решении суда.

Претензии АМКУ к производителю препарата "Протефлазид" отменены судом

ФОТО: Из открытых источников

Как известно, ранее АМКУ квалифицировал как "неправдивую информацию" публикацию на сайтах "Екофарму" научного отчета Института эпидемиологии Национальной академии медицинских наук Украины о лабораторных исследованиях действия "Протефлазида" на коронавирусы, которые состоялись зимой-весной 2020 года. В отчете ученые пришли к выводу о возможной способности действующего вещества тормозить репликацию РНК-содержащих вирусов (к которым относятся и коронавирусы).

Также Антимонопольный комитет обвинил фармкомпанию в недобросовестной конкуренции — так специалисты АМКУ расценили письмо-обращение "Екофарму" к тогдашней руководительнице Минздрава Зоряны Скалецкой с предложением бесплатно предоставить препарат для профилактической защиты медперсонала больниц в Новых Санджарах. В результате решением АМКУ от 10 июля 2020 НПК "Экофарм" был оштрафован более чем 3 миллиона гривен.

Компания обратилась в суд с иском в Антимонопольный комитет, и 18 декабря хозяйственный суд полностью удовлетворил этот иск.

Как отмечается в решении суда, суд не может согласиться с утверждением АМКУ о том, что научный отчет Института эпидемиологии может трактоваться как реклама, ведь "... являются научно-технической информацией, содержащей сведения о достижениях, полученных в ходе научной деятельности".

Относительно письма "Екофарму" к министру здравоохранения, суд отметил, что "Антимонопольным комитетом необоснованно, каким образом письмо к конкретному лицу может повлиять на намерения о приобретении рецептурного (который выписывается только врачами) лекарственного средства".

Также суд не увидел доказательств того, что после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества, на чем ранее настаивал Антимонопольный комитет.

Кроме того, за время, прошедшее после решения АМКУ, лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (Германия) и IRTA CReSA (Испания) после первого этапа исследований на культурах клеток in vitro подтвердили , что "Протефлазид" проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2.

Напомним, ранее по сводным статистическим данным, обнародованным в октябре Национальной академией статистики и аудита на базе наблюдений более чем 100 больниц Украины, сообщалось, что препарат снижал заболеваемость среди медперсонала и облегчал течение заболевания у больных.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-otmenil-pretenzii-amku-proizvoditelyu-1608816491.html
Теги:
comments

Обусуждения

Жора

сегодня, 11:00

Какой стыд.. Полная деградация и откат на 10 лет назад. Опять подмазанные судьи принимаю все что нужно... Это же фуфломицин полнейший. Мусор с недоказанной эффективностью. Какое к черту противовирусное широкого спектра?

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ