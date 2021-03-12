Приобретение ШУ "Покровское" позитивно для кредитного рейтинга "Метинвеста" — Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценило приобретение контрольного пакета акций ЧАО "Шахтоуправление "Покровское"" горно-металлургической группой "Метинвест".

Шахтоуправление "Покровское". Фото из открытых источников

Согласно кредитному обзору Moody’s от 11 марта текущего года, сделка позитивно обозначилась на кредитном рейтинге "Метинвеста". Установление контроля над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей — с 46% в 2020 году.

"Прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь", — констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское"", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское"".

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила $535 млн. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.

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