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ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг: сколько теперь платить

Речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнесу

сегодня, 16:48
Автор:

Елизавета Черных

Комиссия на оплату услуг и товаров в Приват24 возросла. Теперь клиентам придется платить 0,5% от суммы вместо одной гривны. Пока что новшество внедрено в Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Черновицкой и Хмельницкой областях. До конца года комиссия должна выросли на всей территории страны, пишет OBOZREVATEL.

ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг: сколько теперь платить

ПриватБанк - фото из открытых источников

Со слов пресс-секретаря банка Олега Серги, прошлый тариф был, так сказать, акционным. Теперь перед финучреждением стоит задача сделать его доступным для клиентов и в то же время конкурентоспособным. 

Также отмечается, что речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнесу с помощью приложения Приват24. То есть клиентов, которые хотят перевести денежные средства со своей карты на другую, новые правила не коснуться. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что большое количество людей по всему миру ежедневно пользуются банкоматами. В связи с этим нередко возникают ситуации, когда в работе аппарата происходит сбой, например, когда он просто не отдает вашу банковскую карту. Многие люди, столкнувшись с этим в первый раз, начинают паниковать и не знают, что им делать. 

Если у вас возникла такая ситуация, то нужно просто сообщить в банк, чьим банкоматом вы воспользовались, о вашей проблеме. Для этого вы можете воспользоваться горячей линией банка. После этого вашу карту извлекут из аппарата и доставят в отделение банка, где вы её сможете забрать. Однако эта процедура может занять несколько дней. Поэтому можно попробовать воспользоваться другим, более быстрым способом. Каким, читайте в нашем материале. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/privatbank-povyisil-komissiyu-za-oplatu-uslug-skolko-i-komu-teper-pridetsya-platit.htm?_gl=1*1hjs6gm*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDQ1MzM1Ni4xMy4xLjE2MjQ0NTMzODUuMA..&_ga=2.218086934.123498
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