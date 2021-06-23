ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг: сколько теперь платить

Комиссия на оплату услуг и товаров в Приват24 возросла. Теперь клиентам придется платить 0,5% от суммы вместо одной гривны. Пока что новшество внедрено в Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Черновицкой и Хмельницкой областях. До конца года комиссия должна выросли на всей территории страны, пишет OBOZREVATEL.

ПриватБанк - фото из открытых источников

Со слов пресс-секретаря банка Олега Серги, прошлый тариф был, так сказать, акционным. Теперь перед финучреждением стоит задача сделать его доступным для клиентов и в то же время конкурентоспособным.

Также отмечается, что речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнесу с помощью приложения Приват24. То есть клиентов, которые хотят перевести денежные средства со своей карты на другую, новые правила не коснуться.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что большое количество людей по всему миру ежедневно пользуются банкоматами. В связи с этим нередко возникают ситуации, когда в работе аппарата происходит сбой, например, когда он просто не отдает вашу банковскую карту. Многие люди, столкнувшись с этим в первый раз, начинают паниковать и не знают, что им делать.

Если у вас возникла такая ситуация, то нужно просто сообщить в банк, чьим банкоматом вы воспользовались, о вашей проблеме. Для этого вы можете воспользоваться горячей линией банка. После этого вашу карту извлекут из аппарата и доставят в отделение банка, где вы её сможете забрать. Однако эта процедура может занять несколько дней. Поэтому можно попробовать воспользоваться другим, более быстрым способом. Каким, читайте в нашем материале.

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