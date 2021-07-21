ПриватБанк предупреждает украинцев о новой мошеннической схеме от их имени (ФОТО)

Служба безопасности ПриватБанка разоблачила мошенническую схему, в которой аферисты используют логотип и айдентику банка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель регионального киевского пресс-центра ПриватБанка Александр Жильцов.

Аферисты от имени ПриватБанка обманывают людей - фото: из открытых источников

По словам Александра, мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип ПриватБанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500$ каждый месяц?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.

Специалисты по кибербезопасности ПриватБанка отметили, что сайт создан с целью наживы благодаря своим мошенническим схемам. В нем аферисты используют ссылки на несуществующие инвестиционные проекты.

Людей псевдо-ПриватБанк заманиевает предложением высокого дохода по схеме, которая как раз таки присуща мошеннической финансовой пирамиде с применением хакерства и социальной инженерии.





Также специалисты отмечают, что об аферистской схеме говорит еще и односторонняя связь. То есть сам клиент никак связаться с якобы банком не сможет. После заполнения им формы, с ним свяжется оператор для "обработки", предлагая "выгодные" проекты, выманивая таким образом деньги.

мошенники под видом Илона Маска наворовали криптовалюты на несколько миллионов долларов. Подробнее об этом в нашем материале Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что





Также сайт сообщал о том, как пользователей WhatsApp обманывают мошенники.

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