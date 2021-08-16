Приватизация ОГХК может быть обжалована в судах из-за несправедливой оценки, - эксперт

Риски судебных разбирательств, которые созданы с подачи Фонда госимущества и Госгеонедр, существенно ограничивают число покупателей ОГХК на приватизационном аукционе, который запланирован на 31 августа 2021 года. Об этом заявил Тарас Загородний, экономист и управляющий партнер национальной антикризисной группы.



ОГХК - фото из открытых источников

По его мнению, крупнейшая со времен продажи Криворожстали приватизация, запланированная на 31 августа 2021 года, может обернуться для правительства "крупнейшим фиаско".

"Дело в том, что заявленная стартовая стоимость компании в 3,7 миллиарда гривен в разы ниже реальной стоимости предприятия. Под видом продажи ОГХК Фонд Госимущества бонусом дарит крупнейшее в Украине уникальное месторождение", – пишет Загородний на своей странице в Facebook.

Экономист отметил, что ОГХК оценивалась по состоянию на декабрь прошлого года. А утверждена оценка была в апреле 2021 года. Тогда в ее управлении были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. Селищанское месторождение титановых руд в Житомирской области добавилось к числу активов ОГХК в августе 2021 года, после того как Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК (входит в титановый бизнес Group DF) победы в конкурсе.

Таким образом, считает Загородний, один из наиболее лакомых кусочков – Селищанское месторождение площадью 1857 га (18 570 000 м2) – бонусом дарится потенциальному покупателю.

"Ни в стартовой оценке предприятия, ни в утвержденной Кабинетом Министров цене ОГХК, ни на сайте ФГИУ в информации об активе, ни в пресс-релизах и других материалах, которые подаются инвесторам для ознакомления, информации об уникальном участке нет", – говорит эксперт.





По его словам, Селищанское месторождение – перспективный участок с богатыми залежами и было бы вполне логично, если бы Фонд с учетом новой лицензии ОГХК провел честную переоценку предприятия, проинформировав инвесторов о его появлении.

"Объективная информация о Селищанском месторождении в разы повысит цену ОГХК. Странно, что в этой ситуации Фонд упорно молчит. Чиновники не могут не понимать, что из-за несправедливой оценки ОГХК, а также из-за неполного раскрытия (сокрытия) всей объективной информации приватизация ОГХК может быть обжалована в судах", – считает Загородний.

Как сообщали СМИ, в начале августа Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК лицензии на месторождение титана, признав победителем аукциона (прошел весной 2021 года) ОГХК, которая занял второе место.

В Group DF заявили, что это решение Госгеонедр было принято незаконно.

"Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах. Нарушая закон и умышленно ввязывая ОГХК в долгие судебные разбирательства вокруг Селищанского участка, государственные чиновники отпугивают потенциальных покупателей ОГХК и снижают его стоимость", – говорилось в официальном сообщении компании.

Решение о приватизации ОГХК правительство приняло в 2016 году. Аукционы по продаже госактива несколько раз переносились. Следующий тендер запланирован на 31 августа. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями (в т. ч. из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура).

Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.





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