Приватизация ОГХК может быть обжалована в судах из-за несправедливой оценки, - эксперт

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Станислав Молчанов
Риски судебных разбирательств, которые созданы с подачи Фонда госимущества и Госгеонедр, существенно ограничивают число покупателей ОГХК на приватизационном аукционе, который запланирован на 31 августа 2021 года. Об этом заявил Тарас Загородний, экономист и управляющий партнер национальной антикризисной группы.
ОГХК - фото из открытых источников
По его мнению, крупнейшая со времен продажи Криворожстали приватизация, запланированная на 31 августа 2021 года, может обернуться для правительства "крупнейшим фиаско".
Экономист отметил, что ОГХК оценивалась по состоянию на декабрь прошлого года. А утверждена оценка была в апреле 2021 года. Тогда в ее управлении были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. Селищанское месторождение титановых руд в Житомирской области добавилось к числу активов ОГХК в августе 2021 года, после того как Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК (входит в титановый бизнес Group DF) победы в конкурсе.
Таким образом, считает Загородний, один из наиболее лакомых кусочков – Селищанское месторождение площадью 1857 га (18 570 000 м2) – бонусом дарится потенциальному покупателю.
По его словам, Селищанское месторождение – перспективный участок с богатыми залежами и было бы вполне логично, если бы Фонд с учетом новой лицензии ОГХК провел честную переоценку предприятия, проинформировав инвесторов о его появлении.
Как сообщали СМИ, в начале августа Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК лицензии на месторождение титана, признав победителем аукциона (прошел весной 2021 года) ОГХК, которая занял второе место.
В Group DF заявили, что это решение Госгеонедр было принято незаконно.
Решение о приватизации ОГХК правительство приняло в 2016 году. Аукционы по продаже госактива несколько раз переносились. Следующий тендер запланирован на 31 августа. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями (в т. ч. из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура).
Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.
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