Прийдется делиться: власти Китая решили поприжать известную безнес-империю

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Павел Зинченко
По сообщениям СМИ, основатель Get Report Джек Ма находится в сложных отношениях с правительством Китая. Китайские официальные лица хотят сократить его технологическую и финансовую империю, включая Ant Group, финансовый платежный / технологический концерн, который на 33% принадлежит интернет-гиганту Alibaba, сообщили The Wall Street Journal осведомленные китайские чиновники и правительственные советники.
Китай прижал империю Джека Ма. Фото: Kod.ru
Они сообщили, что правительство может получить в собственность большую часть бизнеса Джека Ма. После того, как Ма в прошлом месяце выступил с критическими замечаниями по поводу правящего режима Китая, правительство сорвало проект IPO Ant. Затем китайские регулирующие органы начали расследование в отношении Alibaba на предмет антиконкурентной практики. А центральный банк страны приказал Ant сузить фокус только до платежного бизнеса.
Акции Alibaba недавно торговались по цене 236,03 доллара. С начала года они выросли всего на 11% благодаря давлению правительства на Ма. Аналитик Baird Колин Себастьян снизил целевую цену на Alibaba до 285 долларов с 325 долларов, подтвердив свой рейтинг выше показателей на фоне правительственного расследования.
По словам аналитика Дэниела Айвса из Wedbush, преследование Alibaba и Ant должно помочь технологическому сектору США.
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