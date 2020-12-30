Прийдется делиться: власти Китая решили поприжать известную безнес-империю

По сообщениям СМИ, основатель Get Report Джек Ма находится в сложных отношениях с правительством Китая. Китайские официальные лица хотят сократить его технологическую и финансовую империю, включая Ant Group, финансовый платежный / технологический концерн, который на 33% принадлежит интернет-гиганту Alibaba, сообщили The Wall Street Journal осведомленные китайские чиновники и правительственные советники.

Китай прижал империю Джека Ма. Фото: Kod.ru

Они сообщили, что правительство может получить в собственность большую часть бизнеса Джека Ма. После того, как Ма в прошлом месяце выступил с критическими замечаниями по поводу правящего режима Китая, правительство сорвало проект IPO Ant. Затем китайские регулирующие органы начали расследование в отношении Alibaba на предмет антиконкурентной практики. А центральный банк страны приказал Ant сузить фокус только до платежного бизнеса.

Акции Alibaba недавно торговались по цене 236,03 доллара. С начала года они выросли всего на 11% благодаря давлению правительства на Ма. Аналитик Baird Колин Себастьян снизил целевую цену на Alibaba до 285 долларов с 325 долларов, подтвердив свой рейтинг выше показателей на фоне правительственного расследования.

"Очень трудно предсказать исход расследования", — написал Себастьян в комментарии.

По словам аналитика Дэниела Айвса из Wedbush, преследование Alibaba и Ant должно помочь технологическому сектору США.

"Задержка IPO Ant Financial и дальнейшее жесткое регулирование — серьезное черное пятно для китайского технологического сектора", — сказал он. Как сообщало издание "Комментарии", власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba.

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