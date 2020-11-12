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Главная Новости Бизнес экономика Власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba
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Власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba

Джек Ма начал терять приверженность партии, когда тот начал критиковал власть

12 ноября 2020, 23:55
Автор:

Диденко Светлана

Владелец Alibaba Джек Ма получил влиятельного врага — президента Китая Си Цзиньпин.

Власти Китая стремятся запугать владельца Alibaba

Фото: Glusea.com

В центре конфликта оказалась компания Ant Group, которую возглавляет Джек Ма. Он планировал сделать первую публичную продажу акций (IPO), но у Пекина были свои планы. Власти заблокировали IPO за два дня до начала торгов. В компания отчитываются, что приказ поступил сверху (имеется в виду руководителя Китая).

Когда торги стоимостью 37 миллиардов долларов заблокировали, тогда возникло много вопросов. Мотивы Пекина были больше политических чем по экономическим причинам. Публичная продажа акций могла повлиять на финансовый сектор страны, ведь он контролируется пятью крупными государственными банками Китая. Значит коммунистическая партия не готова потерять этот контроль.

К тому же Джек Ма начал терять приверженность партии, когда тот критиковал власть. Владелец Alibaba утверждал, что система устарела. Эти комментарии повлияли на имидж партии.

Власти Китая устраняют тех, кто много ее критикует. Например, бизнесмен Рен Чжицян отбывает 18-летний срок заключения за то, что он обозвал Си Цзиньпина клоуном. После этого дела коммунистическая партия сфокусировала свое внимание на Джека Ма. Китай всегда пытается сдерживать бизнес в стране. Поэтому припереть Джека Ма к стенке позволить показать у кого  больше власти в стране.

Пекин, в первую очередь, нацелен на компании Alibaba и Ant Group. Страх перед репрессиями привел к продаже акций компании на фондовом рынке. За последние две недели Alibaba продала товаров на 74 млрд долларов, несмотря на то, что акции компании упали на 10%. Акции компании Tencent упали на 7,4%, Xiaomi — на 8,2%.

Этими действиями власти Китая дают понять, что партия и ее руководство остаются самыми влиятельными в стране.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Alibaba отказалась от использования привычных названий должностей.


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Источник: https://www.wionews.com/world/chinese-communist-party-tries-to-intimidate-alibabas-jack-ma-342763
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