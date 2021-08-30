Против компании «Глобал Мани» ведутся корпоративные войны, — Вадим Бондарев

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Станислав Молчанов
Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии" никогда не было участником или бенефициарным владельцем ООО "Глобал Мани". Об этом заявил член наблюдательного совета, вице-президент Вадим Бондарев.
Против компании GlobalMoney ведутся корпоративные войны. Фото из открытых источников
По его словам, вполне очевидно, что против "Глобал Мани" ведутся корпоративные войны, и призвал СМИ в дальнейшем тщательно проверять информацию перед публикацией своих материалов.
Бондарев также напомнил о том, что компания оставляет за собой право отстаивать свое имя в судебном порядке.
Ранее в "GlobalMoney" сообщали об атаке со стороны недобросовестных конкурентов. Представители компании отмечали, что, кроме фейковых новостей, против них используют лидеров общественного мнения и представителей общественных организаций, вводя их в заблуждение и манипулируя информацией.
В то же время, в компании утверждают, что осуществляют свою деятельность исключительно в рамках законодательства Украины и не сотрудничают с физическими и юридическими лицами Российской Федерации. А официальные инстанции, которые, в частности, уполномоченные оценивать работу платежной системы, не имеют претензий к деятельности "Глобал Мани" и руководства. Это подтверждают результаты многих проверок хозяйственной деятельности, которые проводятся в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, финансовая компания "Глобал Мани" основана в 2009 году, является владельцем первой в Украине лицензии на обслуживание платежей без открытия счета.
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