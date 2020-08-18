Пятый цех киевского Большевика оценивается в 200 млн грн, - и.о. гендиректора завода Бондарчук

Завод “Большевик” готов передать на баланс общины Киева пятый цех для завершения строительства развязки Шулявского путепровода. Стоимость объекта, согласно экспертизе независимых оценщиков, составляет 200 млн грн без НДС, которые город должен перечислить после соответствующего решения Киевсовета. Об этом заявил и.о. генерального директора “Большевика” Сергей Бондарчук в интервью порталу Delo.ua.

"Никогда мы не сопротивлялись по поводу цены и условий передачи этого объекта городу. Цену, которая определена за 5-ый цех, выставил независимый оценщик, нанятый именно городом. Это не оценщик, нанятый ФГИ или заводом делал заключение по цене, а именно независимый оценщик, нанятый КГГА", - говорит он.

По его словам, фонд со своей стороны делал рецензию данной оценки.

"Рецензия была сделана крайне быстро, однако саму оценку от оценщика, которого нанимал город, фонд получил только в начале июня, - продолжает Бондарчук. - По закону оценку должен заказывать город, поэтому именно от оценщика, нанятого городом, Фонд ее и ждал. Говорить о каких-то задержках со стороны фонда или завода в этом контексте абсолютно некорректно. Дальше дело за Киевсоветом, чтобы принять решение о выкупе и за юристами, чтобы снять арест для заключения договора и передачи".

Ситуация на счет цены – странная, отмечает глава завода.

"Читаю новостную ленту и удивляюсь. Называют разные суммы — 700-750 млн грн. Но эти цифры из серии "слышали звон, да не знают где он". Специалист, предоставленный городом, оценил 5-ый цех в 200 млн грн без НДС. Это адекватная цена и мы на нее согласились. И опять таки, специалиста нанимал город, и оценка была сделана только в начале июня, то есть вопрос оценки был затянут именно городом", - подчеркнул Бондарчук.

Тогда как заявления о том, что фонд или завод требуют другие суммы, он назвал политической манипуляцией.

"Если кто-то думает, что этот объект – это только та часть, которая прилегает к мосту, то это не так. Это цех, площадь которого превышает 12 тыс. кв. м. Поэтому оценка соответствует действительности и Фонд госимущества рецензировал ее. Более того, мы продаем городу не просто стены, это полноценный производственный цех с плавильными печами и мостовыми кранами", - отметил Бондарчук.

Ключевой задачей, по его мнению, на данный момент является снятие ареста со зданий 5-ого цеха завода, над чем работает руководство “Большевика” при содействии Фонда госимущества Украины. Арест связан с накопленными долгами бывшим менеджментом “Большевика”.

“Пятый корпус “Большевика” – это сталелитейный цех. Он оказался в поле интересов города по строительству развязки Шулявского путепровода. Я вам честно скажу, меня в этой ситуации немного удивляет позиция города, потому что все требования ФГИ удовлетворил. Однако, так как весь объект находится под арестом, в том числе и здание 5 цеха, то юридически мы не можем заключить договор купли-продажи для выкупа для общественных нужд. Сначала необходимо снять арест со зданий 5 цеха. Мы отправили соответствующие запросы в исполнительную службу, однако все равно пришлось обращаться в суд. Надеемся, что в судебном порядке нам удастся снять арест для продажи цеха городу", - заявил Бондарчук.

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