Работницу компании Apple уволили после признания в дискриминации

Сотрудница компании Apple Джаннеке Пэриш, которая публично рассказала о притеснениях и дискриминации на работе, заявила, что ее уволили. Об этом передает Reuters.

Компания Apple, фото с открытых источников

Джаннеке получила сообщение, что она уволена из-за удаления материалов на оборудовании компании, когда она находилась под следствием из-за утечки данных к средствам массовой информации. Пэрриш сказала, что она удалила программы, которые содержали детали ее финансов и другую личную информацию, прежде чем передать свои устройства Apple в рамках расследования. Она уверена, ее уволили за активную позицию в компании.

"Мне кажется явно местью за тот факт, что я говорила о злоупотреблениях, которые произошли с моим работодателем, заработную плату и вообще о наших условиях работы", — сказала Джаннеке Пэриш.

Apple заявила, что не обсуждает конкретные вопросы сотрудников. Ранее поступали сообщения и о других уволенных сотрудниках компании Apple. Они подали обвинения против компании в Национальный совет по трудовым отношениям США. Работники обвинили Apple в мести и прекращении обсуждения оплаты работников. Apple ответила, что серьезно относится ко всем вопросам, которые возникают у сотрудников.

Законодательство США защищает право работников открыто обсуждать определенные темы, включая условия труда, дискриминации и равную оплату труда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Apple выпустит ограниченное количество iPhone 13. Компания Apple недавно представила новую модель iPhone 13 и ее разновидности 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которые будут выпущены на замену гаджетам 12 модели. По информации разработчиков новый телефон значительно лучше — дольше не разряжается и не бьется. Планировалось, что гаджетов новой модели будет выпущено определенное количество, однако пока стало известно, что компания выпустит меньше заявленного количества — 90 млн штук.





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