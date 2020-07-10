Работники «Семок» просят президента Украины наказать рейдеров

Трудовые коллективы группы компаний – производителей снеков направили коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их предприятия от рейдерских атак и наказать должностных лиц, которые входят в рейдерскую группировку. В своем письме работники "Семок" сообщают, что в начале июня они были шокированы решением районного суда в Сумской области, который вдруг наложил арест на имущество предприятия.

Так, постановление об аресте было вынесено судьей А. Капкиным в деле, которое с 2017 года расследовало Сумское СБУ, и не имеющее никакой связи с ООО "Волана". В компании считают, что производственный комплекс просто решили включить в дело с целью завладеть имуществом и через АРМА передать его в управление заинтересованным лицам.

Апелляционный суд Сумской области отменил незаконное постановление об аресте имущества, а представители предприятия обратились в компетентные органы с требованием наказать рейдеров в погонах. Работники заявили, что Государственное бюро расследований по решению суда должно открыть уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью против следователя сумского СБУ В. Прохненка, прокурора А. Жернового и других "неустановленных лиц". В причастности к рейдерской схеме представители предприятия обвиняют народного депутата Дмитрия Лубинца, который, согласно материалам обращения, в своих выступлениях с трибуны Верховной Рады открыто указывал судьям, какие решения они должны вынести для передачи завода новым владельцам.

Рабочие предприятия в коллективном обращении к президенту Украины просят взять дело о попытке рейдерства под персональный контроль. Президента просят обратиться к председателю СБУ на предмет проведения служебного расследования в отношении подозреваемых лиц, а также на время следствия отстранить их от занимаемых должностей. Также подписанты просят провести служебное расследование в отношении должностных лиц Сумской прокуратуры. Кроме этого, от президента ожидают обращения к председателю Верховной Рады с предложением создать временную следственную комиссию для расследования факта участии нардепа Лубинца в попытке рейдерского захвата предприятия.

Отмечается, что главным следственным управлением национальной полиции внесено в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство за вмешательство в систему суда в деле ООО "Волана". По словам адвокатов предприятия - Сергея Веснина и Руслана Капранова АО "АДВИС", ранее вынесенное решение Заречного районного суда Сумской области по наложению ареста на производственный комплекс ООО "Волана" не имеет никакой связи с уголовным делом, которое последние 4 года безрезультатно расследует Сумское СБУ. Имущество предприятия просто вписали в "замороженное" дело, чтобы добиться постановления о его аресте и передаче контроля рейдерам, говорят адвокаты.

Сообщается, что полиция получила материалы, которые подтверждают, что должностные лица, имеющие доступ к документообороту, действуя по предварительному сговору группы лиц, вмешались в систему суда, чем поспособствовали вынесению неправомерного решения суда по Торговой Марке "Семки".

Напомним, ветераны АТО опровергли заявление нардепа Лубинца о "Семках".

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