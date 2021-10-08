Расследование, разозлившее Мецгера: мог ли Укрэксимбанк выдавать миллионный кредит бизнесмену из "ДНР"

Государственный Укрэксимбанк выдал кредит размером 60 миллионов долларов донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому. Мужчина владеет бизнесом на оккупированной территории в Донецкой области и, как выяснили журналисты проекта "Схемы" (именно из-за этого вопроса, якобы, случился скандал в банке во время интервью), платит налоги в бюджет группировки "ДНР". Редакция ссылается на кредитный договор, датированный 28 апреля 2021, который оказался в ее распоряжении.

Укрэксимбанк - фото из открытых источников

Эксперты рассказали, почему подобное стало возможным и кто должен нести ответственность.

Без молчаливого согласия СБ и утверждения Набсоветом, такую сумму Мецгер самостоятельно согласовать не мог

Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что Укрэксимбанк уже заявил: в Украине в отношении него нет никаких уголовных дел. Поэтому кредит законный.

"То есть, вопросы нужно адресовать СБУ: как так? Названный предприниматель – соучредитель фирмы в Донецке. Для перерегистрации должен был подавать свои документы в органы т.н. "ДНР". И тут даже не сам факт бизнеса и получения там прибыли, а сотрудничество с оккупационными властями, так как ремонтировали экспроприированные у Украины шахты", – отмечает Татьяна Матяш.

По ее мнению, есть вопросы и к службе безопасности банка: как проводится такая серьезная проверка, если журналисты находят, а они не видят довольно доступную информацию?!

"Глядя на реакцию теперь уже, похоже, экс-председателя правления Мецгера, им все-таки данная информация была известна. Именно из-за неё напали на журналистов. Но! Без молчаливого согласия СБ и утверждения Набсоветом, такую сумму Мецгер самостоятельно согласовать не мог, – уверена адвокат. – И сколько у нас ещё таких "кредитных" портфелей?"

"Зрада" у нас как всегда не в прямой коррупции на госпредприятии, а в естественном и священном для цивилизованных стран праве человека на свое имущество

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что в этой истории есть два противоречивых элемента, которые характеризуют отношение нашей общественности к такой важнейшей экономической категории как собственность.

"С одной стороны, мы требуем от бизнесмена избавиться или отказаться от своего имущества на оккупированной территории, чтобы он имел право вести дела на подконтрольной части страны. А с другой – упускаем из виду действительно имеющий значение факт, что в государственный банк в качестве залога по крупному кредиту предоставляется оспариваемая в судах недвижимость", – отмечает эксперт.

Он считает, что проблема, в том числе и для журналистов, не в том, что это явный признак коррупционных договорённостей и возможного преступления со стороны государственных должностных лиц, а в том, что у бизнесмена есть где-то какое-то имущество, никак не относящиеся к условиям сделки.

"Другим словами "зрада" у нас как всегда не в прямой коррупции на госпредприятии, а в естественном и священном для цивилизованных стран праве человека на свое имущество, которое он в сложных условиях защищает и пытается сохранить", – резюмирует Александр Гаврутенко.

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