Расследование, разозлившее Мецгера: мог ли Укрэксимбанк выдавать миллионный кредит бизнесмену из "ДНР"

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Елизавета Черных
Государственный Укрэксимбанк выдал кредит размером 60 миллионов долларов донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому. Мужчина владеет бизнесом на оккупированной территории в Донецкой области и, как выяснили журналисты проекта "Схемы" (именно из-за этого вопроса, якобы, случился скандал в банке во время интервью), платит налоги в бюджет группировки "ДНР". Редакция ссылается на кредитный договор, датированный 28 апреля 2021, который оказался в ее распоряжении.
Укрэксимбанк - фото из открытых источников
Эксперты рассказали, почему подобное стало возможным и кто должен нести ответственность.
Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что Укрэксимбанк уже заявил: в Украине в отношении него нет никаких уголовных дел. Поэтому кредит законный.
По ее мнению, есть вопросы и к службе безопасности банка: как проводится такая серьезная проверка, если журналисты находят, а они не видят довольно доступную информацию?!
Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что в этой истории есть два противоречивых элемента, которые характеризуют отношение нашей общественности к такой важнейшей экономической категории как собственность.
Он считает, что проблема, в том числе и для журналистов, не в том, что это явный признак коррупционных договорённостей и возможного преступления со стороны государственных должностных лиц, а в том, что у бизнесмена есть где-то какое-то имущество, никак не относящиеся к условиям сделки.
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