Renault запускает производство автомобилей в Запорожье

Концерн Renault начинает выпускать автомобили на мощностях "Запорожского Автомобилестроительного Завода" (ЗАЗ), сообщается в заявлении на сайте компании.

Так, переговоры с французскими партнерами, которые ЗАЗ вел с 2019 года, завершились запуском масштабного совместного проекта производства автомобилей для локального рынка. Как рассказали в компании, на этапе подготовки к запуску производства на заводе была проведена комплексная модернизация. На сегодня ЗАЗ полностью соответствует стандартам качества Groupe Renault, действующим на всех заводах концерна, и готов производить автомобили мирового класса. Кроме того, ЗАЗ уже имеет опыт успешного сотрудничества с лидерами мирового автомобилестроения: Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За последние 20 лет с конвейера предприятия сошло более миллиона автомобилей.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", - рассказал председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Как отметил Евдокименко, флагман автомобильной индустрии Украины смог достойно пережить период кризиса, вызванного падением внутреннего рынка новых автомобилей в результате экспансии подержанных машин из-за рубежа, потерей внешних рынков сбыта и другими внешними финансовыми и политико-экономическими факторами. Поэтому, считает он, сотрудничество с Groupe Renault может стать первым шагом восстановления полномасштабного производства на ЗАЗе и дать толчок к возрождению украинского автомобилестроения в целом.

В свою очередь, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссан уверен, что украинский рынок имеет высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - считает Миссан.

Информация о модельном ряде, планируемом объеме производства и рынках сбыта автомобилей пока не разглашается, но партнеры обещают сообщить об этом в ближайшее время. Известно, что Группе Renault принадлежат пять брендов: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA. Компания занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран и входит в крупнейший мировой альянс Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

Также добавим, что ЗАЗ - единственное в Украине предприятие, имеющее полный цикл производства автомобилей, включая штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

Ранее сообщалось, что Hyundai и Kia отзывают сотни тысяч своих автомобилей.

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