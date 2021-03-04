Руководитель ГП «Бурштин України» Чибисов рассказал, как предприятие выходит из кризиса

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Станислав Молчанов
Государственное
предприятие по добыче и переработке янтаря "Бурштин України" начинает
перезагрузку. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора
компании Владимир Чибисов.
Владимир Чибисов
На фоне
пандемии коронавируса, многомиллионной долговой нагрузки и нерешенных земельных
вопросов компания не могла полноценно развиваться, отмечает Чибисов. Но, по его
словам, благодаря мерам по оптимизации и поддержке государства, уже в 2021 году
компания может начать получать прибыль.
Руководитель
компании также рассказал, что ГП "Бурштин України" провело тендеры на выполнение работ на
пяти перспективных участках в пределах действия спецразрешения на добычу янтаря.
В результате к выполнению работ привлекли три подрядчика.
Отметим,
ГП "Бурштин України" основано
в 2006 году. Главный офис компании находится в Ровно, а карьер добычи – в пгт.
Клесов. Владимир Чибисов занимает должность и. о. генерального директора
компании уже второй год – с 18 февраля 2020 года.
ГП "Бурштин
України"
является единственным работающим государственным предприятием, которое обладает
полным производственным циклом по добыче и переработке янтаря, а также
собственной розничной сетью для реализации готовых изделий. ГП "Бурштин України" производит из
янтаря продукцию разнообразной цветовой гаммы – бусы, браслеты, кулоны, серьги,
кольца, ювелирные изделия с сочетанием янтаря и серебра, картины, иконы, панно,
портреты, сувениры, государственную и рекламную символику.
Напомним,
в Украине состоялся первый
аукцион по продаже янтаря.
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