Руководитель ГП «Бурштин України» Чибисов рассказал, как предприятие выходит из кризиса

Государственное предприятие по добыче и переработке янтаря "Бурштин України" начинает перезагрузку. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Владимир Чибисов.



Владимир Чибисов

На фоне пандемии коронавируса, многомиллионной долговой нагрузки и нерешенных земельных вопросов компания не могла полноценно развиваться, отмечает Чибисов. Но, по его словам, благодаря мерам по оптимизации и поддержке государства, уже в 2021 году компания может начать получать прибыль.

"Мы оптимизировали технологические процессы, благодаря работе с долговой нагрузкой, синергии с Государственным агентством лесных ресурсов Украины, поддержке со стороны главы Госгеонедр Романа Опимаха, председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – компания имеет все шансы уже в этом году выйти в прибыль", – отметил Чибисов.

Руководитель компании также рассказал, что ГП "Бурштин України" провело тендеры на выполнение работ на пяти перспективных участках в пределах действия спецразрешения на добычу янтаря. В результате к выполнению работ привлекли три подрядчика.

"Отдельно хочется поблагодарить профильный парламентский комитет, который единогласно поддержал доработанный проект закона №4187Д по долгожданной реформе сферы пользования недрами. Реализация данной реформы – это существенная поддержка отечественных отраслей недропользования и четкое урегулирование спорных экологических вопросов", – подчеркнул Чибисов.

Отметим, ГП "Бурштин України" основано в 2006 году. Главный офис компании находится в Ровно, а карьер добычи – в пгт. Клесов. Владимир Чибисов занимает должность и. о. генерального директора компании уже второй год – с 18 февраля 2020 года.

ГП "Бурштин України" является единственным работающим государственным предприятием, которое обладает полным производственным циклом по добыче и переработке янтаря, а также собственной розничной сетью для реализации готовых изделий. ГП "Бурштин України" производит из янтаря продукцию разнообразной цветовой гаммы – бусы, браслеты, кулоны, серьги, кольца, ювелирные изделия с сочетанием янтаря и серебра, картины, иконы, панно, портреты, сувениры, государственную и рекламную символику.

Напомним, в Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря.

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