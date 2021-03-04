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Руководитель ГП «Бурштин України» Чибисов рассказал, как предприятие выходит из кризиса

ГП «Бурштин України» рассчитывает получить прибыль уже в нынешнем году

сегодня, 17:36
Автор:

Станислав Молчанов

Государственное предприятие по добыче и переработке янтаря "Бурштин України" начинает перезагрузку. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Владимир Чибисов.

Руководитель ГП «Бурштин України» Чибисов рассказал, как предприятие выходит из кризиса

Владимир Чибисов

На фоне пандемии коронавируса, многомиллионной долговой нагрузки и нерешенных земельных вопросов компания не могла полноценно развиваться, отмечает Чибисов. Но, по его словам, благодаря мерам по оптимизации и поддержке государства, уже в 2021 году компания может начать получать прибыль.

"Мы оптимизировали технологические процессы, благодаря работе с долговой нагрузкой, синергии с Государственным агентством лесных ресурсов Украины, поддержке со стороны главы Госгеонедр Романа Опимаха, председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – компания имеет все шансы уже в этом году выйти в прибыль", – отметил Чибисов.

Руководитель компании также рассказал, что ГП "Бурштин України" провело тендеры на выполнение работ на пяти перспективных участках в пределах действия спецразрешения на добычу янтаря. В результате к выполнению работ привлекли три подрядчика.

"Отдельно хочется поблагодарить профильный парламентский комитет, который единогласно поддержал доработанный проект закона №4187Д по долгожданной реформе сферы пользования недрами. Реализация данной реформы – это существенная поддержка отечественных отраслей недропользования и четкое урегулирование спорных экологических вопросов", – подчеркнул Чибисов.

Отметим, ГП "Бурштин України" основано в 2006 году. Главный офис компании находится в Ровно, а карьер добычи – в пгт. Клесов. Владимир Чибисов занимает должность и. о. генерального директора компании уже второй год – с 18 февраля 2020 года.

ГП "Бурштин України" является единственным работающим государственным предприятием, которое обладает полным производственным циклом по добыче и переработке янтаря, а также собственной розничной сетью для реализации готовых изделий. ГП "Бурштин України" производит из янтаря продукцию разнообразной цветовой гаммы – бусы, браслеты, кулоны, серьги, кольца, ювелирные изделия с сочетанием янтаря и серебра, картины, иконы, панно, портреты, сувениры, государственную и рекламную символику.

Напомним, в Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря.


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