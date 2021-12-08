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Рыночная капитализация компании Apple повысилась до рекордного уровня: сколько теперь стоит компания

Цена на акции Apple выросла на несколько процентов

сегодня, 17:32
Автор:

Денис Подставной
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Акции американской корпорации Apple повысились в цене. Об этом пишет издание IXBT.

Рыночная капитализация компании Apple повысилась до рекордного уровня: сколько теперь стоит компания

Apple. Фото из открытых источников

Во вторник на момент закрытия торгов цена на акции Apple выросла на 3,54%. Их стоимость достигла нового максимума и стала составлять 171,18 долларов за единицу. 

Как указывается в материале, Morgan Stanley повысил целевую цену акции Apple до 200 долларов и сохранил рейтинг, при котором акции рекомендуют к покупке.

В настоящее время рыночная капитализация Apple составляет приблизительно 2,81 триллиона долларов.

Такой рост акций в цене связывают с увеличением плана по поставкам. Издание передает, что источники из южнокорейской индустрии заявили о том, что в первой половине 2022 года Apple увеличит поставки своих смартфонов на 30%.

В результате этого поставки iPhone за год впервые превысят 300 миллионов экземпляров. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный американский миллиардер Илон Маск назвал причину, из-за которой может погибнуть цивилизация. По мнению предпринимателя она является одним из главных рисков. Маск считает ошибочным мнение некоторых людей о том, что население планеты растет неконтролируемо, а также то что в мир населяет слишком большое количество людей. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что основатель компании SpaceX показал компьютерную визуализацию кораблей Starship. По опубликованным изображением Маск написал, что такие аппараты в будущем полетят на красную планету. Кроме того, на картинке можно увидеть несколько башен с механизмами, которые называются Mechazilla. Компания будет их использовать для запуска и посадки своих кораблей. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/08/apple-2-8.html
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