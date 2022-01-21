Рыночная стоимость Netflix снизилась почти на 20%: что повлекло за собой неожиданное падение

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Карина Ожерельева
Рыночная стоимость Netflix упала почти в пять раз после прогнозирования резкого замедления роста подписчиков в первом квартале, поскольку вспыхнул бум потоковой передачи из-за пандемии, а конкуренция со стороны новых конкурентов, таких как Disney, растет. Об этом сообщает The Guardian.
Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в кадре из фильма Netflix «Не смотрите вверх» - The Guardian
Netflix ожидает добавить только 2,5 миллиона новых подписчиков во всем мире за первые три месяца года, что значительно меньше, чем 4 миллиона новых подписок в первом квартале 2021 года, и почти вдвое меньше, чем ожидают аналитики.
Акции стриминговой компании упали почти на 20%, то есть на 45 миллиардов долларов, поскольку инвесторы испугались неожиданного замедления роста.
В последнем квартале прошлого года Netflix добавил 8,3 миллиона новых подписчиков благодаря таким хитам, как фильм Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх" и "Игра кальмаров", что в целом соответствует ожиданиям аналитиков.
В общем, в прошлом году Netflix прибавил 18,2 миллиона новых подписчиков, что вдвое меньше, чем в 2020 году, когда пандемия вызвала бум потоковой передачи, поскольку общественность пыталась смягчить скуку во время карантина.
Netflix признал, что стриминговые войны против таких конкурентов, как Disney, Apple, HBO Max, Peacock и Amazon, объявившие 19 января подробности своей мегабюджетной телеадаптации "Властелин колец", усиливаются.
Netflix указал на ряд больших релизов, включая Ozark, Bridgerton и Stranger Things, позже в первом квартале, поэтому ожидает возвращения к более высокому росту.
Как сообщали ранее "Комментарии", Netflix поднял цену на подписку почти в 10 раз.
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