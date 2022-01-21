Рыночная стоимость Netflix снизилась почти на 20%: что повлекло за собой неожиданное падение

Рыночная стоимость Netflix упала почти в пять раз после прогнозирования резкого замедления роста подписчиков в первом квартале, поскольку вспыхнул бум потоковой передачи из-за пандемии, а конкуренция со стороны новых конкурентов, таких как Disney, растет. Об этом сообщает The Guardian.

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в кадре из фильма Netflix «Не смотрите вверх» - The Guardian

Netflix ожидает добавить только 2,5 миллиона новых подписчиков во всем мире за первые три месяца года, что значительно меньше, чем 4 миллиона новых подписок в первом квартале 2021 года, и почти вдвое меньше, чем ожидают аналитики.

Акции стриминговой компании упали почти на 20%, то есть на 45 миллиардов долларов, поскольку инвесторы испугались неожиданного замедления роста.

"Хотя содержание и привлечение остаются значительными, рост приобретений еще не ускорился до уровня, который был до Covid", — сказал Netflix, указав на "Covid и макроэкономические трудности" в таких частях мира, как Латинская Америка.

В последнем квартале прошлого года Netflix добавил 8,3 миллиона новых подписчиков благодаря таким хитам, как фильм Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх" и "Игра кальмаров", что в целом соответствует ожиданиям аналитиков.

В общем, в прошлом году Netflix прибавил 18,2 миллиона новых подписчиков, что вдвое меньше, чем в 2020 году, когда пандемия вызвала бум потоковой передачи, поскольку общественность пыталась смягчить скуку во время карантина.

Netflix признал, что стриминговые войны против таких конкурентов, как Disney, Apple, HBO Max, Peacock и Amazon, объявившие 19 января подробности своей мегабюджетной телеадаптации "Властелин колец", усиливаются.

"У потребителей всегда много выбора, когда дело доходит до их времени для развлечений – конкуренция, которая только усилилась за последние 24 месяца, поскольку развлекательные компании по всему миру разрабатывают собственное предложение потоковой передачи. Хотя эта дополнительная конкуренция может повлиять на наш предельный рост, мы продолжаем расти в каждой стране и регионе, в которых были запущены эти новые альтернативы потоковой передаче ", – сообщили в компании.

Netflix указал на ряд больших релизов, включая Ozark, Bridgerton и Stranger Things, позже в первом квартале, поэтому ожидает возвращения к более высокому росту.

Как сообщали ранее "Комментарии", Netflix поднял цену на подписку почти в 10 раз.

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