logo

BTC/USD

83211.68

ETH/USD

1902.78

LTC/USD

89.98

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес новости компаний Самые дорогие бренды мира: кто возглавил рейтинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые дорогие бренды мира: кто возглавил рейтинг

На мировом рынке снова изменилась структура лидеров среди наиболее ценных брендов

17 марта 2025, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Одним из главных достижений этого года стал рекордный рост стоимости бренда Apple, которая продолжает удерживать лидерство. Существенно увеличила свою ценность и компания NVIDIA, чей успех на рынке технологий искусственного интеллекта стал залогом ее прорыва. Однако на этот год есть и неожиданные изменения — Tesla, еще несколько лет назад находившаяся среди топовых брендов, опустилась на 18-е место. "Комментарии" разбирались как сейчас выглядит рейтинг самых дорогих брендов мира.

Самые дорогие бренды мира: кто возглавил рейтинг

Фото из открытых источников

Apple и NVIDIA: лидеры рока и новые технологические герои

Нынешний рейтинг самых дорогих брендов мира открывает компания Apple, стоимость которой выросла на невероятные 74% — до 517 миллиардов долларов США. Это позволило бренду Apple впервые стать самым дорогим в мире. В частности, значительный рост отмечается за счет спроса на новейшие технологии, а также расширение линейки продуктов, в частности, в области искусственного интеллекта и электроники.

Не менее поразительным результатом может похвастаться компания NVIDIA. Стоимость ее бренда выросла на 163%, достигнув отметки в 44,5 миллиарда долларов. Это самый большой рост среди брендов в этом году, и столь быстрое увеличение стоимости стало возможным благодаря буму в секторе искусственного интеллекта и высоких технологий. Развитие графических процессоров, используемых в вычислительных системах для ИИ, позволило компании получить значительную часть рынка.

ТОП-10 самых дорогих брендов мира

Наряду с Apple и NVIDIA среди самых ценных брендов 2024 года оказались и другие технологические гиганты. Microsoft заняла второе место, сохранив свою стабильную позицию в рейтинге. Со стоимостью бренда 340,4 млрд долларов компания продолжает доминировать в области программного обеспечения и облачных технологий. Также высокие позиции удерживают Google с 333,4 миллиарда долларов, Amazon, оцениваемый в 308,9 миллиарда долларов, и Samsung, бренд, остающийся непоколебимым в области электроники.

Также в ТОП-10 попали Walmart, TikTok, Meta (Facebook), Deutsche Telekom и ICBC – все эти компании демонстрируют стабильный рост или удержание высокой стоимости своих брендов, что свидетельствует об их влиянии на глобальный рынок. TikTok, в частности, поражает своей скоростью развития, заняв 7 место с отметкой в 84,2 миллиарда долларов.

Tesla: падение лидера

Неожиданным стало падение бренда Tesla, еще несколько лет назад возглавлявшего рейтинг самых дорогих брендов мира. В 2024 году компания опустилась на 18-е место, снизив свою стоимость на 12%, до 58,3 миллиарда долларов. Снижение популярности электромобилей Tesla и увеличение конкуренции на рынке электрических автомобилей, вероятно, явилось основной причиной этого падения.

Самые дорогие бренды мира: кто возглавил рейтинг - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Apple готовит важное обновление для своих наушников AirPods, которое позволит осуществлять перевод живых разговоров в реальном времени. Согласно информации MacRumors, компания интегрирует новую функцию, которая позволит пользователям общаться без языковых барьеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости