Самые дорогие бренды мира: кто возглавил рейтинг

Одним из главных достижений этого года стал рекордный рост стоимости бренда Apple, которая продолжает удерживать лидерство. Существенно увеличила свою ценность и компания NVIDIA, чей успех на рынке технологий искусственного интеллекта стал залогом ее прорыва. Однако на этот год есть и неожиданные изменения — Tesla, еще несколько лет назад находившаяся среди топовых брендов, опустилась на 18-е место. "Комментарии" разбирались как сейчас выглядит рейтинг самых дорогих брендов мира.

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Apple и NVIDIA: лидеры рока и новые технологические герои

Нынешний рейтинг самых дорогих брендов мира открывает компания Apple, стоимость которой выросла на невероятные 74% — до 517 миллиардов долларов США. Это позволило бренду Apple впервые стать самым дорогим в мире. В частности, значительный рост отмечается за счет спроса на новейшие технологии, а также расширение линейки продуктов, в частности, в области искусственного интеллекта и электроники.

Не менее поразительным результатом может похвастаться компания NVIDIA. Стоимость ее бренда выросла на 163%, достигнув отметки в 44,5 миллиарда долларов. Это самый большой рост среди брендов в этом году, и столь быстрое увеличение стоимости стало возможным благодаря буму в секторе искусственного интеллекта и высоких технологий. Развитие графических процессоров, используемых в вычислительных системах для ИИ, позволило компании получить значительную часть рынка.

ТОП-10 самых дорогих брендов мира

Наряду с Apple и NVIDIA среди самых ценных брендов 2024 года оказались и другие технологические гиганты. Microsoft заняла второе место, сохранив свою стабильную позицию в рейтинге. Со стоимостью бренда 340,4 млрд долларов компания продолжает доминировать в области программного обеспечения и облачных технологий. Также высокие позиции удерживают Google с 333,4 миллиарда долларов, Amazon, оцениваемый в 308,9 миллиарда долларов, и Samsung, бренд, остающийся непоколебимым в области электроники.

Также в ТОП-10 попали Walmart, TikTok, Meta (Facebook), Deutsche Telekom и ICBC – все эти компании демонстрируют стабильный рост или удержание высокой стоимости своих брендов, что свидетельствует об их влиянии на глобальный рынок. TikTok, в частности, поражает своей скоростью развития, заняв 7 место с отметкой в 84,2 миллиарда долларов.

Tesla: падение лидера

Неожиданным стало падение бренда Tesla, еще несколько лет назад возглавлявшего рейтинг самых дорогих брендов мира. В 2024 году компания опустилась на 18-е место, снизив свою стоимость на 12%, до 58,3 миллиарда долларов. Снижение популярности электромобилей Tesla и увеличение конкуренции на рынке электрических автомобилей, вероятно, явилось основной причиной этого падения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Apple готовит важное обновление для своих наушников AirPods, которое позволит осуществлять перевод живых разговоров в реальном времени. Согласно информации MacRumors, компания интегрирует новую функцию, которая позволит пользователям общаться без языковых барьеров.