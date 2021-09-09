СБУ может помогать депутату от ОПЗЖ атаковать западных инвесторов "Октагон-Аутдор" - политолог

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Станислав Молчанов
Скандал вокруг обвинений в адрес СБУ в рейдерской атаке на одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" приведет к дальнейшему снижению западных инвестиций в Украину. Такое мнение высказал политолог, директор экспертного центра "Диалог" Андрей Миселюк в Facebook, передает dsnews.ua.
ОПЗЖ - фото из открытых источников
В издании напоминают, что 2 сентября СБУ заявила, что "Октагон-Аутдор" работает на "ДНР-ЛНР" и начала дело по обвинению в терроризме. Компания это опровергла , подчеркнув, что она контролируется западными инвесторами. При этом в компании отметили, что СБУ может помогать "одиозному депутату Верховной Рады Украины" взять под контроль "Октагон-Аутдор".
Андрей Миселюк, как и ряд других экспертов , предполагает, что в заявлении компании говорится о Вадиме Столаре — известном застройщике и депутате Верховной Рады Украины от фракции ОПЗЖ.
Эксперт обращает внимание на негативные последствия скандала вокруг попытки захвата "Октагон-Аутдор" для Украины и ее инвестиционного климата.
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