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СБУ может помогать депутату от ОПЗЖ атаковать западных инвесторов "Октагон-Аутдор" - политолог

Эксперты предполагают, что к рейдерским атакам на компанию может быть причастен одиозный нардеп Вадим Столар

сегодня, 11:23
Автор:

Станислав Молчанов

Скандал вокруг обвинений в адрес СБУ в рейдерской атаке на одного из крупнейших операторов наружной рекламы "Октагон-Аутдор" приведет к дальнейшему снижению западных инвестиций в Украину. Такое мнение высказал политолог, директор экспертного центра "Диалог" Андрей Миселюк в Facebook, передает dsnews.ua.

СБУ может помогать депутату от ОПЗЖ атаковать западных инвесторов "Октагон-Аутдор" - политолог

ОПЗЖ - фото из открытых источников

В издании напоминают, что 2 сентября СБУ заявила, что "Октагон-Аутдор" работает на "ДНР-ЛНР" и начала дело по обвинению в терроризме. Компания это опровергла , подчеркнув, что она контролируется западными инвесторами. При этом в компании отметили, что СБУ может помогать "одиозному депутату Верховной Рады Украины" взять под контроль "Октагон-Аутдор".

Андрей Миселюк, как и ряд других экспертов , предполагает, что в заявлении компании говорится о Вадиме Столаре — известном застройщике и депутате Верховной Рады Украины от фракции ОПЗЖ.

"Google показывает, что действительно, еще 31 августа информация об обыске в "Октагон" появляется на сайте, который официально принадлежит к медиа-холдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Участники рынка также говорят о возможной заинтересованности Столара в получении контроля над оператором наружной рекламы. Эта заинтересованность, по их словам, у депутата появилась после того, как он 2,5 года был вынужден в огромном количестве арендовать за деньги чужие площадки якобы для раскрутки Андрея Пальчевского на выборах столичного мэра-2020 ", — отмечает политолог.

Эксперт обращает внимание на негативные последствия скандала вокруг попытки захвата "Октагон-Аутдор" для Украины и ее инвестиционного климата.

"Несомненно, в Евросоюзе очень внимательно наблюдают за давлением украинских силовиков на бизнес. Одним из примеров этому является прошлогоднее предупреждение президента Эстонии Керсти Кальюлайд: пока подобные вещи будут продолжаться, западные государства не будут рекомендовать своим бизнесменам инвестировать в Украину ", — отметил политолог.

СБУ может помогать депутату от ОПЗЖ атаковать западных инвесторов ”Октагон-Аутдор” - политолог - фото 2
СБУ может помогать депутату от ОПЗЖ атаковать западных инвесторов ”Октагон-Аутдор” - политолог - фото 3


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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/sbu-dopomagaye-deputatu-opzzh-atakuvati-zahidnih-investoriv-politolog-09092021-436393
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