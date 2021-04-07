Счета Globalmoney были арестованы в качестве доказательства в уголовном производстве, - глава правления «Банка Альянс»

Издание "Фокус" сообщает, что счета ООО "Глобалмани" в "Банке Альянс" были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года, но якобы "Банк Альянс" мог открыть новые счета для проведения транзакций GlobalMoney.

Globalmoney. Фото из открытых источников

Глава правления АО "Банк Альянс" Юлия Фролова пояснила такие действия так: "Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично".

"Само решение о блокировании счетов было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством. Банк действовал в рамках закона", — подчеркнула глава правления "Банка Альянс".

Юлия Фролова также отметила, что банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ. В то время как, по информации программы "Надзвичайні новини", в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и других рисковых операций.

Фролова также подчеркнула наличие этой проблемы: "Существуют процедуры блокирования кошельков, которые используются в противоправной деятельности. Но ее основной источник – это телеграм-каналы, к которым ни "Банк Альянс", ни "Глобалмани" не имеют отношения. Нужно всем объединить усилия, чтобы эти операции не проводились".

Как сообщало "Зеркало недели", Нацбанк проводит внеплановую проверку эмитента GlobalMoney "Банка Альянс", поводом для внеплановой проверки регулятора стало партнерство банка в качестве эмитента с ООО "ГлобалМани", поставщика электронной денежной единицы GlobalMoney. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО "ГлобалМани" за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО "Банк Альянс". Об их результатах пока официально не сообщалось.

"Фокус" сообщает, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО "Глобалмани", которые находятся на счетах в АО "Банк Альянс". После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20 обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, говорится в материале "Фокуса", якобы мог быть открыт новый гривневый счет.

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