Сговора на тендерах "Укрзализныци" не было: "Метинвест" опровергает обвинения

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" опровергает обвинения в якобы имевшем место сговоре на тендерах ПАО "Укрзализныця". Администрацией предприятия подчеркивается постоянное следование лучшим международным практикам тендерных процедур.

Компания "Метинвест" опровергает обвинения в сговоре на тендерах. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно заявлению компании предприятия "Метинвеста" реализуют свою продукцию конечным потребителям не только через предприятия группы (СМЦ), но и путем предоставления свободного доступа к продукции независимым трейдерам и дистрибуторам. При этом группа якобы никоим образом не вмешивается в их хозяйственную деятельность. Выбор ими способов реализации (путем принятия участия в публичных закупках или на свободном рынке) и покупателей, а также проведение переговоров с ними и формирование ценообразования целиком является их коммерческой инициативой.

Как отмечается в документе, "Метинвест-СМЦ" в рамках закона "О публичных закупках" и с учетом лучших европейских практик последовательно выступает с инициативой имплементации договорных условий по формульному ценообразованию при проведении тендерных процедур, что будет способствовать прозрачности цен и их соответствию рынку.

Предприятия группы "Метинвест" (в частности, "Метинвест-СМЦ"), неукоснительно соблюдают требования действующего законодательства и надлежащим образом выполняют свои обязательства по результатам процедур публичных закупок, независимо от роста цены на рынке металлопроката. Отгрузка продукции осуществляется по фиксированным ценам договоров, заключенных по итогам тендеров.

Отмечается, что помимо украинских дистрибуторов и трейдеров с продукцией группы "Метинвест" конкурируют и товары иностранных производителей (Voestalpine Schienen GmbH Austria, Vossloh Fastening Systems GmbH Germany, Plastwil Sp.z o. o. Poland, Schwihag AG Switzerland), их дилеров, а также ряда производителей стран СНГ.

Так, в конце 2020 года "Метинвест-СМЦ" отгрузил 45,5 тыс. тонн рельс по договору в рамках финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене существенно ниже официального прайса компании в условиях значительного роста мировых цен на квадратную заготовку. К слову, на тендере "Метинвест-СМЦ" предложил стоимость существенно ниже минимальной цены других производителей, подчеркивается в заявлении группы.



Напомним, что "Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Её предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии — Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который способен выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.



Оптово-розничным каналом сбыта продукции "Метинвеста" в Украине является ООО "Метинвест-СМЦ". Компания реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе "Метинвест" компания предоставляет наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. "Метинвест-СМЦ" располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1000 позиций).

Следует отметить, что основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" является управляющей компанией группы "Метинвест".

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