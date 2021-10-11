Сhanel вводит ограничение на продажу своих некоторых популярных товаров

Один из самых известных в мире модных французских домов Chanel изменил политику продаж своих самых популярных сумок. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Chanel. Фото: Global Look Press/Horst Ossinger

Как стало известно, с октября этого года один человек сможет приобрести только одну единицу сумок Classic Flap Bag и Coco Handle в год. Кроме того, на покупку кошельков, визитниц и других аксессуаров из кожи тоже действуют ограничения на покупку — не более двух товаров в год.

На данный момент в компании не сообщают, то каким образом они собираются отслеживать количество товаров на покупателя.

Сообщается, что так Chanel собирается бороться с перекупщиками. Поскольку перепродажа становится важным компонентом рынка предметов роскоши, люксовые бренды изобретают различные способы ограничения количества покупок своей продукции для повышения эксклюзивности.

Для справки: в этом году компания уже трижды подымала цены на свои самые популярные товары, однако спрос на них так и не уменьшился.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Chanel выпустил ювелирную коллекцию, посвященную твиду. 45 уникальных украшений воплощают свойства любимой ткани Габриэль Шанель. Мастера ювелирной студии бренда создали специальные подвижные крепления, которые позволили придать золоту движение.

овый парфюм оставляет легкое притягательное послевкусие.

Создатель парфюма Оливье Польж признался, что это самая "деликатная версия" из всех ароматов модного бренда.

Он советует распылять парфюм не только на тело, но и на постельное белье.

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