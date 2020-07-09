Скандальный экс-глава Укрзализныци Василий Гладких возвращается в Украину, - СМИ

В Украину из России возвращается экс-нардеп и чиновник Василий Гладких, который получил скандальную известность в бытность главой Укрзализныци. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Так, журналисты пишут, что последние 3-4 месяца Гладких, известный по прозвищу "Вася Локомотив" активно реанимирует связи в Укрзализныце.

В 1990-х Гладких во Львовской облгосадминистрации отвечал за убыточное жилищно-коммунальное хозяйство и, по данным СМИ, увеличивал собственное благосостояние, якобы проводя незаконные финансовые операции. Позже он стал координатором контактов УЗ с компаниями-подрядчиками, где занимался тем же.

Так, под влиянием чиновника площади на вокзалах Киева и Харькова были переданы в аренду фирме "Астрейд", принадлежащей̆ его двоюродному брату Юрию Шепилову. Следует также отметить, что большинство "поставщиков" госкомпании под руководством Гладких было из Балаклеи, где он работал директором ВАТ "Пошук" с 1991 по 1997 год.

В 2002 он стал депутатом, поменял три партии - "Единая Украина", "Трудовая Украина" и НДП, а затем попал в "Нашу Украину" Виктора Ющенко.

С декабря 2005 по август 2006 года Василий Гладких возглавил УЗ и обеспечил страховой компании "Интертрансполис", которая в течение пяти лет получала средства с УЗ при Георгии Кирпе, новый контракт. Затем почти обанкротился принадлежащий железной дороге Экспресс-банк. По итогам увольнения Гладких правительство зафиксировало рост убыточности УЗ и долги в объеме 7 млрд грн.

По данным "Апострофа", в ходе следующих выборов Гладких финансировал избирательную кампанию Виктора Януковича на 500 тысяч долл., но в итоге "регионалы", по слухам, вытеснили его из политики.

Затем Гладких наладил близкие отношения с главой АО "Российские железные дороги" Василием Якуниным и возглавил представительство РЖД в Украине. В бытность его руководства в страну начали ввозить списанные россиянами вагоны и благодаря его связям в УЗ они получили спрос.

В 2014 году Гладких возглавил "Вагонную ремонтную компанию 1", а уже в 2019 году он попал в скандал в связи со строительством ненужного РЖД депо в Ленинградской области. С апреля 2019 года в РЖД началась проверка ФСБ, и по подозрению в коррупции был задержан гендиректор "ВРК-2" Антон Самойлов, которому светит тюремный срок.

По данным "Апострофа", конкретные причины возобновления Василием Гладких связей в Украине неизвестны. Но журналисты уверяют, что сейчас Гладких якобы договаривается о срыве планов Укрзализныци по закупке новых вагонов, а также пытается организовать поставку в Украину комплектующих от сомнительных производителей из Казахстана и Китая. Также отмечается, что вскоре он может появиться с предвыборным взносом для провластной партии.

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