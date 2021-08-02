СКМ "душит" Укрзализныцю - эксперт

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Станислав Молчанов
Политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, что на самом деле может стоять за пятничным решением СНБО, касаемо Укрзализныцы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Что будет с Укрзализницей. Фото из открытых источников
По словам эксперта, Укрзализницей заинтересовались, как только у неё начали расти международный кредитные рейтинги.
Александр Голубицкий, ссылаясь на собственные источники сообщил, что за громкими решениями и заявлениями СНБО по Укрзализныце, среди которых - введение в УЗ временного руководства - стоят конкретные интересы крупнейшей финансово-промышленной группы страны.
По словам эксперта, в предприятии не раз заявляли о необходимости унификации тарифов.
Голубицкий рассказал о дальнейшем развитии событий вокруг Укрзализныци.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что СНБО предлагает в электронных декларациях указывать наличие гражданства другой страны, а также о том, что СНБО ввел санкции против 100 украинцев.
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