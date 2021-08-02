СКМ "душит" Укрзализныцю - эксперт

Политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, что на самом деле может стоять за пятничным решением СНБО, касаемо Укрзализныцы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Что будет с Укрзализницей. Фото из открытых источников

По словам эксперта, Укрзализницей заинтересовались, как только у неё начали расти международный кредитные рейтинги.

Александр Голубицкий, ссылаясь на собственные источники сообщил, что за громкими решениями и заявлениями СНБО по Укрзализныце, среди которых - введение в УЗ временного руководства - стоят конкретные интересы крупнейшей финансово-промышленной группы страны.

По словам эксперта, в предприятии не раз заявляли о необходимости унификации тарифов.

"Дело тут вот в чем. Уже много лет УЗ работает по убыточным для себя тарифам на перевозку руды и угля Работа "в минус" ложится на плечи государства и аграриев, для которых тариф на перевозку зерна значительно выше. В УЗ неоднократно заявляли, что нужно унифицировать тарифы, а Мининфраструктуры даже подготовило соответствующий проект решения. Но дальше включилось мощное лобби СКМ. Результатом стали пятничные решения СНБО", — отметил политолог.

Голубицкий рассказал о дальнейшем развитии событий вокруг Укрзализныци.

"В дальнейшем, по моей информации, план лоббистов СКМ такой. Правительство освобождает весь наблюдательный совет и правление Укрзализныци. Вводится временное прямое руководство, и.о. руководителя становится министр инфраструктуры. В течение нескольких месяцев проводится "конкурс" и назначается карманный наблюдательный совет и правление УЗ, и дальше все остается как есть. УЗ продолжает работать в убыток, а кто-то получать сверхприбыли", — пишет Алексей Голобуцкий .

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что СНБО предлагает в электронных декларациях указывать наличие гражданства другой страны, а также о том, что СНБО ввел санкции против 100 украинцев.

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