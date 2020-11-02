СМИ уличили экс-менеджера Укрзализныци Рязанцева в работе на Ахметова

Бывший финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев действовал в своей работе не в пользу компании, а якобы в интересах Ахметова. Об этом сообщает "Апостроф".

Сообщается, что наиболее известной схемой, на которой мог зарабатывать Ринат Ахметов, была "Роттердам+" его энергохолдинга ДТЭК. Впрочем, не менее важной задачей было сдерживание роста тарифов на грузоперевозки для его горно-металлургической монополии "Метинвест". Как говорится в расследовании, с этой задачей блестяще для донецкого олигарха справился Андрей Рязанцев, попавший в правление "Укрзализныци" в декабре 2016 года.

Так, Андрей Рязанцев появился в "Укрзализныце", но при этом никогда не работал в железнодорожной отрасли, лишь в банковском секторе. Команда Войцеха Балчуна пыталась повысить тарифы на грузоперевозки на 25%, и Рязанцев, в качестве финдиректора УЗ, должен был быть сторонником реформы, однако "ушел в тень", оставив Балчуна отвечать аграрным и металлургическим ФПГ, возглавляемых "Метинвестом". Таким образом, сообщается в расследовании, повышение тарифов было заморожено на 14 месяцев, до ноября 2017 года "Укрзализныця" не получила дополнительных доходов. Поэтому Рязанцева можно было уволить с должности финдиректора уже по итогам 2017 года, поскольку план по прибыли оказался проваленным: вместо ожидаемых 15 млрд грн компания получила всего 100 млн грн, то есть, в 150 раз меньше.

На пост главы УЗ заступил Евгений Кравцов, который предложил компромиссный вариант повышения тарифов–привязать их к индексу промышленных цен. Однако заявление Рязанцева о необходимости единомоментного поднятия тарифов в 3 раза сорвало переговоры. Грузовые тарифы "Укрзализныци" в 2018 году сохранились, прибыль компания получила в 3 раза меньше плана: 200 млн грн вместо 700. При Рязанцеве также выросла и расходная часть бюджета УЗ – затраты на дизтопливо увеличиваются на 30%, на э/энергию – на 15%.

Как говорится в материале, в 2019 году после провала своих проектов на выборах Ахметов лишился политического влияния, а Рязанцева отстранили от принятия решений в УЗ, переведя его на должность директора по развитию бизнеса, где он никак не проявился.

Сместив Рязанцева, "Укрзализныци" удалось провести многоэтапное повышение тарифов в течение года в среднем на 30%. Чистая прибыль компании за 2019 составила 3 млрд грн — рост более чем в 15 раз по сравнению с 2018. Также УЗ смогла погасить еврооблигации на 300 млн долларов.

Журналисты в своем расследовании резюмируют, что на счету экс-финдиректора якобы два проваленных года, содействие на благо донецкого олигарха Рината Ахметова и причастность к многомиллиардным убыткам "Укрзализныци". Отмечается, что работе финдиректора должны дать оценку правоохранительные органы, например, НАБУ.

Напомним, Кабмин дал высокую должность одному из бывших менеджеровАхметова.

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