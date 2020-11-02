СМИ уличили экс-менеджера Укрзализныци Рязанцева в работе на Ахметова

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Станислав Молчанов
Бывший финансовый
директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев действовал в своей работе не
в пользу компании, а якобы в интересах Ахметова. Об этом сообщает "Апостроф".
Сообщается, что наиболее
известной схемой, на которой мог зарабатывать Ринат Ахметов, была
"Роттердам+" его энергохолдинга ДТЭК. Впрочем, не менее важной задачей
было сдерживание роста тарифов на грузоперевозки для его горно-металлургической
монополии "Метинвест". Как говорится в расследовании, с этой задачей
блестяще для донецкого олигарха справился Андрей Рязанцев, попавший в правление
"Укрзализныци" в декабре 2016 года.
Так, Андрей
Рязанцев появился в "Укрзализныце", но при этом никогда не работал в
железнодорожной отрасли, лишь в банковском секторе. Команда Войцеха Балчуна
пыталась повысить тарифы на грузоперевозки на 25%, и Рязанцев, в качестве
финдиректора УЗ, должен был быть сторонником реформы, однако "ушел в тень",
оставив Балчуна отвечать аграрным и металлургическим ФПГ, возглавляемых
"Метинвестом". Таким образом, сообщается в расследовании, повышение
тарифов было заморожено на 14 месяцев, до ноября 2017 года
"Укрзализныця" не получила дополнительных доходов. Поэтому Рязанцева
можно было уволить с должности финдиректора уже по итогам 2017 года, поскольку
план по прибыли оказался проваленным: вместо ожидаемых 15 млрд грн компания
получила всего 100 млн грн, то есть, в 150 раз меньше.
На пост главы УЗ
заступил Евгений Кравцов, который предложил компромиссный вариант повышения
тарифов–привязать их к индексу промышленных цен. Однако заявление Рязанцева о
необходимости единомоментного поднятия тарифов в 3 раза сорвало переговоры.
Грузовые тарифы "Укрзализныци" в 2018 году сохранились, прибыль
компания получила в 3 раза меньше плана: 200 млн грн вместо 700. При Рязанцеве
также выросла и расходная часть бюджета УЗ – затраты на дизтопливо увеличиваются
на 30%, на э/энергию – на 15%.
Как говорится в
материале, в 2019 году после провала своих проектов на выборах Ахметов лишился
политического влияния, а Рязанцева отстранили от принятия решений в УЗ,
переведя его на должность директора по развитию бизнеса, где он никак не
проявился.
Сместив
Рязанцева, "Укрзализныци" удалось провести многоэтапное повышение
тарифов в течение года в среднем на 30%. Чистая прибыль компании за 2019
составила 3 млрд грн — рост более чем в 15 раз по сравнению с 2018. Также УЗ смогла
погасить еврооблигации на 300 млн долларов.
Журналисты в
своем расследовании резюмируют, что на счету экс-финдиректора якобы два
проваленных года, содействие на благо донецкого олигарха Рината Ахметова и причастность
к многомиллиардным убыткам "Укрзализныци". Отмечается, что работе
финдиректора должны дать оценку правоохранительные органы, например, НАБУ.
Напомним, Кабмин
дал высокую должность одному из бывших менеджеровАхметова.
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