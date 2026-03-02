Со 2 марта эти деньги не примут: что делать со старыми купюрами по 1, 2, 5 и 10 гривен

Со 2 марта 2026 года в Украине прекращается прием части бумажных гривен мелких номиналов. Речь идет о банкнотах 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца, выпущенных в 2003-2007 годах. Они официально выводятся из наличного обращения в качестве платежного средства в расчетах, сообщает НБУ.

Бумажные "мелкие" гривны уходят из касс - остались только обмен и четкие сроки

Это значит, что после этой даты вы не можете рассчитаться такими купюрами в супермаркете, на АЗС, в транспорте или кафе. Кассы просто не будут принимать эти банкноты.

Какие именно деньги "под запретом"

Ограничение касается бумажных банкнот номиналом:

– 1 гривна (все дизайны 2003–2007 годов);

– 2 гривны;

– 5 гривен;

– 10 гривен.

Речь не обо всех гривнах в целом, а именно о бумажных купюрах старых выпусков. Их постепенно заменяют металлическими монетами соответствующих номиналов.

Почему их убирают

Бумажные деньги мелкого номинала имеют очень короткий срок службы – в среднем 1–2 года. Монеты же могут находиться в обращении до 20-25 лет.

То есть государство экономит на печати новых банкнот и их утилизации. Кроме того, монеты менее изнашиваются и дольше сохраняют подобающий вид.

Куда девать старые купюры

Паниковать не нужно – они не сгорят сразу. Но потратить их на кассе уже не получится. Единственный вариант – обмен.

До 26 февраля 2027 вы можете бесплатно обменять эти банкноты в любом украинском банке на монеты или банкноты других номиналов.

До 28 февраля 2029 обмен доступен в определенных учреждениях – подразделениях НБУ и крупных банках.

Обмен осуществляется без комиссии и в любой сумме, кратной 10 копейкам.

Где их уже не примут

– в магазинах и супермаркетах;

– в кафе и ресторанах;

– в оплате проезда;

– при оплате коммунальных услуг через кассу;

– при зачислении на депозит через обычную операционную кассу.

Если у вас дома остались забытые 1, 2, 5 или 10 гривен старого образца – лучше не откладывать обмен. Со временем они просто превратятся в бумажку без платежной силы.

Финальный этап перехода на монеты означает, что бумажные мелочи окончательно уходят в прошлое. И тем, кто еще хранит их в кошельке или копилке, стоит действовать уже сейчас.

