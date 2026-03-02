З 2 березня ці гроші не приймуть: що робити зі старими купюрами по 1, 2, 5 і 10 гривень

Із 2 березня 2026 року в Україні припиняється приймання частини паперових гривень дрібних номіналів. Йдеться про банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень старого зразка, випущені у 2003–2007 роках. Вони офіційно виводяться з готівкового обігу як платіжний засіб у розрахунках, повідомляє НБУ.

Паперові “дрібні” гривні йдуть з кас – залишилися лише обмін і чіткі строки

Це означає, що після цієї дати ви не зможете розрахуватися такими купюрами в супермаркеті, на АЗС, у транспорті чи кафе. Каси просто не прийматимуть ці банкноти.

Які саме гроші “під забороною”

Обмеження стосується паперових банкнот номіналом:

– 1 гривня (усі дизайни 2003–2007 років);

– 2 гривні;

– 5 гривень;

– 10 гривень.

Мова не про всі гривні загалом, а саме про паперові купюри старих випусків. Їх поступово замінюють на металеві монети відповідних номіналів.

Чому їх прибирають

Паперові гроші дрібного номіналу мають дуже короткий строк служби – у середньому 1–2 роки. Монети ж можуть перебувати в обігу до 20–25 років.

Тобто держава економить на друці нових банкнот і їх утилізації. Крім того, монети менш зношуються і довше зберігають належний вигляд.

Куди дівати старі купюри

Панікувати не потрібно – вони не “згорять” одразу. Але витратити їх на касі вже не вийде. Єдиний варіант – обмін.

До 26 лютого 2027 року ви можете безкоштовно обміняти ці банкноти в будь-якому українському банку на монети або банкноти інших номіналів.

До 28 лютого 2029 року обмін доступний у визначених установах – підрозділах НБУ та великих банках.

Обмін здійснюється без комісії та в будь-якій сумі, кратній 10 копійкам.

Де їх уже не приймуть

– у магазинах і супермаркетах;

– у кафе та ресторанах;

– в оплаті проїзду;

– під час оплати комунальних послуг через касу;

– при зарахуванні на депозит через звичайну операційну касу.

Якщо у вас удома залишилися “забуті” 1, 2, 5 чи 10 гривень старого зразка – краще не відкладати обмін. З часом вони просто перетворяться на папірець без платіжної сили.

Фінальний етап переходу на монети означає, що паперові дрібні гроші остаточно йдуть у минуле. І тим, хто ще зберігає їх у гаманці чи скарбничці, варто діяти вже зараз.

