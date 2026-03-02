З 2 березня ці гроші не приймуть: що робити зі старими купюрами по 1, 2, 5 і 10 гривень

Рубрики
Із 2 березня 2026 року в Україні припиняється приймання частини паперових гривень дрібних номіналів. Йдеться про банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень старого зразка, випущені у 2003–2007 роках. Вони офіційно виводяться з готівкового обігу як платіжний засіб у розрахунках, повідомляє НБУ.
Паперові “дрібні” гривні йдуть з кас – залишилися лише обмін і чіткі строки
Це означає, що після цієї дати ви не зможете розрахуватися такими купюрами в супермаркеті, на АЗС, у транспорті чи кафе. Каси просто не прийматимуть ці банкноти.
Обмеження стосується паперових банкнот номіналом:
– 1 гривня (усі дизайни 2003–2007 років);
– 2 гривні;
– 5 гривень;
– 10 гривень.
Мова не про всі гривні загалом, а саме про паперові купюри старих випусків. Їх поступово замінюють на металеві монети відповідних номіналів.
Паперові гроші дрібного номіналу мають дуже короткий строк служби – у середньому 1–2 роки. Монети ж можуть перебувати в обігу до 20–25 років.
Тобто держава економить на друці нових банкнот і їх утилізації. Крім того, монети менш зношуються і довше зберігають належний вигляд.
Панікувати не потрібно – вони не “згорять” одразу. Але витратити їх на касі вже не вийде. Єдиний варіант – обмін.
До 26 лютого 2027 року ви можете безкоштовно обміняти ці банкноти в будь-якому українському банку на монети або банкноти інших номіналів.
До 28 лютого 2029 року обмін доступний у визначених установах – підрозділах НБУ та великих банках.
Обмін здійснюється без комісії та в будь-якій сумі, кратній 10 копійкам.
– у магазинах і супермаркетах;
– у кафе та ресторанах;
– в оплаті проїзду;
– під час оплати комунальних послуг через касу;
– при зарахуванні на депозит через звичайну операційну касу.
Якщо у вас удома залишилися “забуті” 1, 2, 5 чи 10 гривень старого зразка – краще не відкладати обмін. З часом вони просто перетворяться на папірець без платіжної сили.
Фінальний етап переходу на монети означає, що паперові дрібні гроші остаточно йдуть у минуле. І тим, хто ще зберігає їх у гаманці чи скарбничці, варто діяти вже зараз.
