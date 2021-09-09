Социальная ответственность в действии: "Комментарии" стали участниками тренинга от Красного Креста

Руководство информационно-аналитического портала "Комментарии" уделяет особое внимание повышению благосостояния общества, а само издание является первым украинским СМИ, которое озаботилось вопросами корпоративной социальной ответственности.

Команда портала "Комментарии" стала участниками тренинга "Оказание первой неотложной помощи" от Красного Креста - фото из открытых источников

Корпоративная социальная ответственность — понятие, которое недавно появилось в украинской бизнес-среде, однако на сегодня это один из ключевых показателей успешности, прогрессивности компании и ее реальное конкурентное преимущество. Особенно ценным является понимание принципов, когда социальная ответственность становится важной не только для компании, но и для всего общества.

Команда информационно-аналитического портала "Комментарии" ведет деятельность на основах этичности, вносит посильный вклад в развитие качества жизни как своих сотрудников, так и партнеров, несет ответственность не только перед организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности, и перед обществом в целом. Поэтому сотрудники издания приняли участие в практикуме под патронатом Красного Креста в Украине "Оказание первой неотложной помощи", который проходил 2 и 3 сентября.

Тренинг длился 14 часов и состоял из важнейших пунктов, знания которых необходимы для оказания неотложной помощи, а именно "Международное движение", "Восстановительное положения", "Сердечно-легочная реанимация", "Нарушение проходимости дыхательных путей", "Кровотечение", "Раны", "Травмы", "Транспортировка пострадавшего" , "Ожоги", "Обморожение" и другие неотложные состояния.

Практикум проводился сотрудниками Красного креста, которые предоставили команде издания "Комментарии" информативную базу, а затем участники практически отрабатывали знания, полученные на тренинге.

По завершению практикума сотрудники получили необходимые знания и навыки, которые могут стать полезными как для коллектива компании, так и общества в целом. Участники тренинга получили международный сертификат, позволяющий спасать жизни людей в экстремальных ситуациях в любой точке земного шара.









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