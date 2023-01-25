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Стабильный рост: Экспорт швейцарских часов в прошлом году вырос до 24,8 миллиарда франков

Стабильный рост, рекордная производительность и благоприятные перспективы 2022 год для швейцарских часовщиков был отличным

сегодня, 22:16
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Автор:

Моесеенко Валентина

После возвращения к уровню к коронавирусу, который наблюдался в 2021 году, сектор продаж швейцарских часов находится на пути стабильного роста, что позволило ему достичь рекордных показателей, вопреки значительному падению на двух из трех основных рынков, пишут "Комментарии" со ссылкой на F hs. swiss.

Стабильный рост: Экспорт швейцарских часов в прошлом году вырос до 24,8 миллиарда франков

Экспорт швейцарских часов в 2022 году. Фото с отрытых источников

Экспорт швейцарских часов в прошлом году вырос до 24,8 млрд франков, превысив показатель 2021 года на 11,4%. Часы в целом выиграли от высокого спроса на предметы роскоши и рост мирового богатства. Часы низшей ценовой категории швейцарского производства также имели ошеломляющий успех и завершили год с положительным результатом.

Неблагоприятный экономический контекст имел лишь ограниченное влияние на бизнес-рынок, тогда как ситуация со здоровьем оказала прямое влияние, особенно в Китае. Геополитическая ситуация в России также имела ограниченные последствия около 1% на годовой результат.

С точки зрения производства, часовым компаниям пришлось сталкиваться с нехваткой сырья, увеличением затрат и более длительными сроками исполнения. Еще одним препятствием была нехватка рабочей силы. Тем не менее сектор продолжает инвестировать, внедрять инновации и создавать новые рабочие места. Бренды постоянно работали, чтобы удовлетворить потребности пяти поколений потребителей в ответ на изменение моделей потребления. Продолжались и проекты цифровизации, включая несколько вторжений в мир Web3.

Хотя определенная неопределенность еще продолжается, перспективы для швейцарского часовщика остаются оптимистичными. Надежный фундамент и стабильный спрос будут способствовать росту в текущем – 2023 году. Высокий базовый уровень и уровень риска будут означать более низкие, но все еще значительные темпы роста, чем в прошлом.

Наручные часы составили более 95% стоимости экспорта и принесли 23,7 млрд франков, что на 11,6% больше, чем в 2021 году. Количество товаров выросло до 15,8 миллиона, что на 50 000 (0,3%) больше, чем в предыдущем году. Рост объемов разделен между значительным ростом в категории "Прочие материалы" (32,3%) и постоянным падением спроса на стальные часы (-7,8%) и часов из других металлов (-18,4%).

Кварцевые часы продемонстрировали рост объемов, увеличившись на 385 000 единиц (4,1% по сравнению с 2021 годом). И наоборот производство механических часов сократилось на 335 тыс. единиц (-5,3%), но выросла их цена на 11,5%.

При этом выросли все основные ценовые сегменты, за исключением диапазона 200-500 франков (экспортная цена). Хотя последний упал на 24%, его стоимость составляет менее 3% от общего оборота и составляет всего один пункт. Как раз эта долгосрочная тенденция вызывает обеспокоенность относительно соответствующих объемов, которые также упали на 22,2% или на 625 000 единиц. В то же время часы стоимостью менее 200 франков достигли роста стоимости на 5,9%. Тенденция была сравнима (4,8%) между 500 и 3000 франками, тогда как часы стоимостью свыше 3000 франков выросли на разительные 15,6%.

Рынки Северной и Южной Америки достигли высочайшего уровня роста (23,9%) и составили 19% экспорта швейцарских часов в 2022 году. Азию (4,4%) сдерживал спад на двух ее ведущих рынках. После пяти лет свыше 50% он составил менее половины (49%) мирового экспорта. Рост в Европе (15,8%) был ближе к среднему и увеличил свою долю до 30%.

Соединенные Штаты (26,3%) продемонстрировали очень высокий рост второй год подряд, подняв его на особо высокий уровень.

Азия была разделена между падением в Китае (-13,6%) и Гонконге (-10,5%), с одной стороны, и стабильным ростом на других рынках, таких как Япония (19,5%), Сингапур (26,4%). %), Объединенные Арабские Эмираты (12,7%) и Тайвань (15,0%) с другой. Южная Корея (1,9%) зафиксировала более умеренный рост из-за отсутствия китайских туристов. Падение в Китае обусловлено пандемией и продолжительным локдауном в Шанхае. Ситуация в Гонконге, где за восемь лет продажи снизились более чем наполовину (-53,7%), отражает долгосрочную адаптацию рынка в сочетании с последствиями пандемии.

Все основные европейские рынки росли благодаря местному спросу и возвращению туристов из США, Ближнего Востока и других стран.



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Источник: https://www.fhs.swiss/eng/2023_01_24_statistics.html
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