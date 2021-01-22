Стала известна зарплата руководителя киргизской железной дороги

В СМИ опубликовали размер зарплаты начальника киргизской ж/д. В сравнении с зарплатой руководителя "Укрзализныци", Владимира Жмака, она колоссальная.

Так, глава правления "Укрзализныци", комментируя размер своей заработной платы, заявил о том, что она значительно меньше той, что получают на таких же должностях в других странах.

На фоне скандала с заработной платой Владимира Жмака, журналисты решили проверить информацию о том, насколько верны эти слова. Как оказалось, его довод вполне обоснован.

Так, например, рейтинговое СМИ Киргизии сообщает, что генеральный директор Государственного предприятия “НК “Кыргыз Темир Жолу” Дашков Василий Анатольевич получает 6 млн сомов (2 млн грн.). Это притом, что население Киргизии составляет порядка 6,5 млн человек, почти в шесть раз меньше, чем в Украине (41,9 млн) человек.

Важно отметить и тот факт, что общая протяженность киргизских железных дорог составляет 424,6 км, а в Украине — 28 тыс. км. Количество сотрудников киргизской железной дороги 5000 человек, а Владимир Жмак руководит предприятием Укрзализници с почти 266 000 сотрудниками.цены на билеты в Украине.

Укрзализныця. Фото из открытых источников

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